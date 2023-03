La nouvelle unité de palettisation compacte et agile de Sidel allie robotique et cobotique

PARME, Italie, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sidel agrandit sa gamme de palettisation avec le lancement de sa solution très performante RoboAccess_Pal S. Cette nouvelle unité de palettisation, qui sera présentée au salon interpack, associe ce qui se fait de mieux dans l'univers cobotique et robotique. Cette technologie incomparable est aussi plus agile, exploitable et compacte pour les segments du marché de l'agroalimentaire, de l'hygiène du corps et de la maison.

Figure 1

Grâce à l'introduction de la cobotique dans la palettisation, Sidel a été en mesure de répondre à la demande croissante du marché pour des cellules très compactes et abordables, qui remplacent généralement les opérations manuelles.

Pour les lignes plus exigeantes, où les bras robotisés offraient de meilleures performances techniques, Sidel s'est appuyé sur plus de 50 ans d'expertise en palettisation pour créer une solution tout-en-un qui associe une faible empreinte au sol, un retour sur investissement rapide, une charge embarquée plus importante et une cadence plus élevée.

RoboAccess_Pal S assure des cadences allant jusqu'à 12 cycles par minute et une charge embarquée pouvant atteindre 25 kg tout en proposant un retour sur investissement rapide, généralement d'un à deux ans. La solution de palettisation offre une compacité inégalée avec une empreinte de moins de 12 m² pour deux postes, et une hauteur de palette non négligeable de 1 700 mm.

« Nous avons conçu RoboAccess_Pal S pour proposer une solution qui offre le meilleur des mondes robotique et cobotique et qui répond ainsi aux besoins de nos clients dans un large éventail d'applications et de catégories de marché, déclare Fabien Chiron, Innovation Manager for Palletising Product Line. Avec plus de 1 300 installations de systèmes de palettisation robotisée dans le monde, Sidel est aussi à la pointe de la mise en œuvre de la robotique collaborative depuis 2011. Nous nous sommes appuyés sur cette expertise combinée pour proposer un résultat mixte innovant ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités. »

Disponible en seulement dix semaines, RoboAccess_Pal S intègre trois nouvelles fonctionnalités brevetées qui renforcent encore l'agilité, l'opérabilité et la compacité de la solution. Une fibre de carbone légère et une tête de préhension imprimée en 3D permettent d'augmenter la capacité de charge embarquée et de réduire l'empreinte globale de la machine tout en prenant en charge une large gamme d'emballages secondaires. De plus, le système de carénages pliables breveté assure des capacités Plug & Play mobiles sans effort. Sidel s'engage à garantir des normes de sécurité exigeantes : une barrière matérielle mobile brevetée protège l'opérateur lors de l'approvisionnement et du retrait des palettes, en plus de contribuer à réduire encore davantage l'empreinte de la machine.

Sidel présentera en avant-première la nouvelle solution de palettisation lors d'interpack, le salon international de l'emballage organisé du 4 au 10 mai à Düsseldorf, en Allemagne. Les visiteurs et journalistes sont invités à venir rencontrer Sidel sur le stand B47 dans le hall 13 pour en savoir plus.

Pour en savoir plus sur RoboAccess_Pal S et découvrir le type de support dont votre entreprise peut bénéficier, rendez-vous sur le site web de Sidel.

Remarques :

Les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être reproduites. Veuillez cliquer ici pour accéder aux images haute résolution de cet article.

Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter TALA :

Chris Mortley, Directeur de compte

Tél. : +44 (0) 7581 061616

E-mail : [email protected]

Ou

Beth Milton, Senior Gestionnaire de compte

Tél. : +44 (0) 7940 270338

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2033855/Sidel.jpg

SOURCE Sidel