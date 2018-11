La più importante fabbrica di e-scooter cinesi, Yadea, parteciperà a EICMA 2018

BEIJING, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Il 6 novembre si terrà in Italia, a Milano, l'EICMA, la più importante fiera di ciclomotori del mondo. I più grossi brand mondiali quali BMW, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Piaggio, Triumph, Yamaha e altri marchi internazionali si raduneranno per allestire un vero e proprio banchetto per i fan del genere. Tra gli invitati, anche Yadea Group Holdings Ltd, il più importante produttore cinese di e-scooter.

Fondata nel 1997, Yadea è diventata un'azienda leader nel campo dell'energia rinnovabile, dopo avere dedicato 20 anni alla creazione di competenze e applicazioni tecnologiche e operando in collaborazione con 20 aziende di successo, tra cui Panasonic e Bayer. Durante la fiera Yadea svelerà l'ultima aggiunta alla sua linea: un e-scooter alimentato da batterie al litio di alto profilo. Integrazione di intelligence, sicurezza, comfort e potenza, il veicolo sarà la creazione di Yadea più competitiva del settore e-scooter dall'arrivo dell'azienda sul mercato; un nuovo e-scooter intelligente con batteria al litio capace di piazzare il produttore ai vertici della concorrenza e di farne un brand altamente riconoscibile. Nella mission dell'azienda, è infatti definita chiaramente l'ambizione di rendere "made in Yadea" un must per chiunque desideri acquistare un e-scooter.

Gli e-scooter hanno un enorme potenziale di mercato, e questo vale sia per il mercato interno cinese, sia per i più grossi mercati del resto del mondo, come India, Stati Uniti ed Europa. Con la popolazione mondiale sempre più pronta ad adottare e sostenere il concetto di "trasporto ecologico", le due ruote elettriche diventeranno una soluzione indispensabile per chi risiede in contesti urbani.

"La capacità di produzioni elevate" e "gli altissimi standard di lavorazione" sono capisaldi del "made in Yadea", un'azienda che si avvale di due centri R & D che esportano tecnologie fondamentali e che hanno permesso a Yadea di ricevere l'approvazione di oltre 488 brevetti nel mondo, attraverso l'upgrade continuo di soluzioni per il trasporto. Allo stesso tempo, grazie al supporto di sei impianti di produzione per vasta scala, la capacità produttiva annuale di Yadea ha raggiunto i 7 milioni di unità. Alcuni dei veicoli Yadea si sono qualificati per le certificazioni di qualità internazionali EN15194, CE, E-MARK e 3C.

Yadea non si è risparmiata nel progettare il design e la tecnologia incorporati in ogni sua creazione. A seguito di un'indagine tra potenziali clienti in Europa, America settentrionale, Asia e altre regioni, Yadea ha ottimizzato ogni modello in base alle preferenze e alle abitudini degli utenti locali. In termini di prestazioni meccaniche, i veicoli sono completamente conformi agli standard dei ciclomotori, mentre in termini di alimentazione, l'azienda ha definito una collaborazione tecnologica con brand giapponesi quali Panasonic, ed esporta e-scooter e altri prodotti in svariati paesi e aree del mondo.

Un portavoce di Yadea ha dichiarato che oltre ai cinque impianti di produzione di grandi dimensioni ubicati in Cina, Yadea aprirà nuove fabbriche nell'Asia Sudorientale per integrare produzione e marketing al di fuori del mercato nazionale, nonché linee di montaggio e magazzini in Europa e Stati Uniti. I dati ufficiali mostrano che l'azienda dispone di oltre 18.000 terminali di carica nel mondo e di una rete di distribuzione in 77 paesi e regioni.

