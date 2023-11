La rivelazione elettrizzante di Yadea a EICMA 2023: cosa vi aspetta

MILANO, 1 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Yadea, leader globale nel settore elettrico a due ruote, si sta preparando alla sua sesta presenza a EICMA 2023, la più importante esposizione mondiale di moto, prevista dal7 al 12 novembre. Quest'anno rappresenta una pietra miliare significativa per Yadea con prodotti impressionanti, tecnologie innovative e un ampio spazio espositivo. L'attesissimo debutto dell'ultimo prodotto e della tecnologia all'avanguardia è previsto per il giorno di apertura di EICMA alle ore 15.45.

L'energia alternativa per il trasporto sostenibile deve essere uno dei riflettori dell'esposizione. Yadea si è avventurata a EICMA nel 2015, quando le moto elettriche erano una rarità a livello mondiale. Con oltre due decenni di esperienza nel settore elettrico a due ruote, Yadea ha ricoperto il prestigioso titolo di global N.1 nelle vendite annuali negli ultimi sei anni consecutivi. Le vendite di due ruote elettriche nel 2022 hanno raggiunto 14,01 milioni di unità.

La straordinaria crescita di Yadea è attribuita non solo alle sue conoscenze nel settore e alla sua vasta esperienza, ma anche al suo costante impegno nei confronti dell'innovazione tecnologica. In occasione di ogni esposizione EICMA, Yadea presenta nuovi prodotti e tecnologie all'avanguardia, sottolineando la sua dedizione a mantenere le sue promesse e mostrando il rapido ritmo dell'innovazione tecnologica di Yadea. Nel 2022, Yadea ha aumentato le spese in ricerca e sviluppo del 31,1% su base annua. Attualmente, vanta sei centri di ricerca e sviluppo tecnologici, un centro nazionale di progettazione industriale e due laboratori nazionali CNAS, che ospitano oltre esperti di 1.000 R&S e oltre 1.800 brevetti. Yadea si è impegnata a padroneggiare l'innovazione e la tecnologia di base dei veicoli elettrici, rispettando gli standard internazionali in materia di sicurezza e qualità, per fornire al mondo soluzioni ecologiche di qualità superiore per la mobilità elettrica.

Quest'anno, Yadea propone un prodotto molto atteso. Il velo di suspense sarà tolto solo durante la conferenza di lancio dei nuovi prodotti il 7 novembre. Tuttavia, il nuovo prodotto racchiude in sé qualità di alte prestazioni, alta tecnologia e intelligenza. A EICMA dell'anno precedente, Yadea Yadea ha presentato KEENESS VFD, che offre prestazioni pari a quelle di una moto a benzina da 125 cc. Quindi, come sarà l'offerta di quest'anno e quali innovazioni introdurranno? Per scoprire le risposte, partecipa alla conferenza di lancio.

Con un impressionante spazio espositivo di 800 m2, Yadea presenterà anche KEENESS con nuovi design e un'ampia gamma di prodotti realizzati meticolosamente per soddisfare le esigenze incentrate sull'utente, tra cui motocicli ad alte prestazioni, ciclomotori elettrici, monopattini elettrici, biciclette e veicoli a tre ruote elettrici. Unitevi a noi allo stand E52, padiglione 18, e intraprendete un viaggio entusiasmante nel futuro della mobilità verde con Yadea!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2257137/image_1.jpg

