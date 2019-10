La rivoluzionaria tecnologia delle ricerche di mercato basate sull'intelligenza artificiale di machineVantage vince il premio Ogilvy

Società di intelligenza artificiale riceve un riconoscimento dalla Advertising Research Foundation

BERKELEY, California, 1 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- machineVantage, una società specializzata in intelligenza artificiale e applicazioni di apprendimento automatico per le aziende, è stata premiata con il Silver David Ogilvy Award dalla Advertising Research Foundation. Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria Sanità e cure personali della competizione per i premi annuali della ARF.

machineVantage applica algoritmi proprietari di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico combinati con la conoscenza avanzata delle neuroscienze in modo da fornire innovazioni nel marketing e nello sviluppo del prodotto.

"Questo premio sottolinea il valore della crescita delle applicazioni globali di sistemi basati sull'intelligenza artificiale per le aziende che cercano di ottenere vantaggi competitivi unici sul mercato attraverso innovazioni nel marketing e nello sviluppo di nuovi prodotti", ha dichiarato il Dott. A. K. Pradeep, fondatore e Amministratore Delegato di machineVantage. "Ricevere questo riconoscimento a livello di settore indica come le tecnologie avanzate stiano trasformando e migliorando l'efficacia di ogni aspetto degli affari di oggi, in questo caso nel campo delle ricerche di mercato".

Lo stesso Dott. Pradeep è uno dei precedenti vincitori del primo premio individuale della ARF, il premio Grand Prize - Great Minds, che gli è stato riconosciuto per il suo lavoro pionieristico che combina le conoscenze e le metodologie delle neuroscienze con il marketing. È coautore di "AI For Marketing And Product Innovation" (cioè "Intelligenza artificiale per l'innovazione nel marketing e nei prodotti" https://amzn.to/2m7Cnum), e ha anche scritto il best seller "The Buying Brain" ("Il cervello acquirente" https://amzn.to/2n74rOD).

machineVantage (www.machinevantage.com) applica algoritmi proprietari di intelligenza artificiale e tecniche di apprendimento automatico all'estrazione di innovazioni di prodotto, semiotica del brand, ispirazioni creative e messaggi digitali e per i punti vendita al dettaglio. La società lavora con importanti clienti multinazionali nell'America Settentrionale e in singoli mercati in Europa, nella regione dell'Asia e del Pacifico, in America Latina e nel Medio Oriente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528137/MachineVantage_Logo.jpg

Related Links

http://machinevantage.com



SOURCE machineVantage