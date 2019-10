Innovadora tecnología de investigación de mercado impulsada por IA de machineVantage gana premio Ogilvy

BERKELEY, California, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- machineVantage, la compañía especializada en inteligencia artificial y aplicaciones de aprendizaje automático para negocios, fue distinguida con el premio David Ogilvy de Plata de la Advertising Research Foundation (ARF). El galardón fue otorgado en la categoría Salud y Atención Personal de la competencia anual de premios de la ARF.

machineVantage aplica inteligencia artificial exclusiva y algoritmos de aprendizaje automático combinados con conocimiento avanzado de neurociencia para ofrecer innovaciones en marketing y desarrollo de productos.

"Este premio pone de relieve el valor de las crecientes aplicaciones globales de los sistemas impulsados por inteligencia artificial para las compañías que buscan obtener ventajas competitivas únicas en el mercado a través de innovaciones en marketing y desarrollo de nuevos productos", dice el Dr. A. K. Pradeep, fundador y director ejecutivo de machineVantage. "Este reconocimiento de toda la industria es una señal de cómo las tecnologías avanzadas están transformando y mejorando la eficiencia de todos los aspectos de los negocios en la actualidad, en este caso, en el campo de la investigación de mercado".

El propio Dr. Pradeep es un ganador anterior de la principal distinción individual de la ARF, el Gran Premio - Grandes Mentes, que recibió por su trabajo pionero en la combinación de conocimiento y metodologías de la neurociencia con el marketing. Es coautor de "AI For Marketing And Product Innovation" (https://amzn.to/2m7Cnum) y escribió también el éxito de ventas "The Buying Brain" (https://amzn.to/2n74rOD).

machineVantage (www.machinevantage.com) aplica algoritmos patentados de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje automático para extraer innovaciones de productos, semiótica de marcas, inspiraciones creativas y mensajes digitales y de puntos de venta minoristas. La compañía trabaja con grandes clientes multinacionales en América del Norte y en mercados individuales de Europa, la región Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528137/MachineVantage_Logo.jpg

FUENTE machineVantage

