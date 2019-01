La soluzione Appy Pie Connect aiuta le startup a risparmiare migliaia di euro con i suoi servizi di automazione del flusso di lavoro

ROME, 17 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- Appy Pie's Connect, un semplice ma potente strumento di automazione del flusso di lavoro, permette alle startup di avvalersi delle qualità di automazione che aumentano la produttività e quindi di risparmiare migliaia di dollari nel lungo periodo. Nata con la missione di collegare ogni cosa, questa straordinaria piattaforma di automazione del flusso di lavoro non solo aiuta le aziende ad ottenere il massimo dalle applicazioni esistenti, ma consente loro di creare un maggiore impatto con meno sforzi, aggiungendo velocità, coerenza e visibilità al loro flusso di lavoro.

Un vantaggio per le PMI, Appy Pie's Connect può risparmiare agli utenti dalle banali attività manuali, consentendo loro di concentrarsi sulle loro attività importanti, come l'aumento delle vendite o la gestione dei clienti. Lanciato nel luglio 2018, Appy Pie's Connect può essere facilmente utilizzato per sincronizzare i dati tra le applicazioni più diffuse, consentendo così alle startup di tenere traccia dei loro progetti e dei processi aziendali in modo efficiente. Ciò che distingue Connect è il fatto che affronta uno dei principali e più comuni errori commessi dai dipendenti, vale a dire lasciare che le attività importanti sfuggano di mano.

"Le PMI raramente hanno le risorse o il budget per integrare tecnologie all'avanguardia e sono spesso in svantaggio quando competono con operatori più grandi. Con Appy Pie's Connect, le PMI possono facilmente automatizzare e velocizzare i processi aziendali e ridurre gli errori umani. Se trascurati, questi errori possono richiedere tempo prezioso per trovare e correggere e gettare un impatto negativo sulle finanze della vostra azienda e le relazioni con i clienti", ha detto Abhinav Girdhar, fondatore e CEO Appy Pie's Connect. "La nostra piattaforma non solo sincronizza i dati tra le varie applicazioni, ma è anche utile per tenere traccia dei compiti importanti", ha aggiunto.

Appy Pie LLC, una piattaforma per la costruzione di applicazioni senza codice a livello mondiale, è l'azienda che sta dietro a Connect - uno strumento di automazione del flusso di lavoro altamente avanzato che rende facile per le startup di automatizzare efficacemente i loro processi e sistemi aziendali, risparmiando sforzi, tempo e denaro in una sola volta.

