La Spielwarenmesse 2024 parte più grande e con un forte riscontro internazionale

Una varietà di prodotti unica da parte di nuovi operatori e grandi marchi

"Life's a Playground" – ricerche, aree speciali e conferenze su temi di spicco

Offerte personalizzate di networking-e mitici selfie-spots

NUREMBERG, Germania, 25 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Un intero settore attende con ansia l'evento dell'anno: la Spielwarenmesse, che si terrà presso il Centro Esposizioni di Norimberga dal 30 gennaio al 3 febbraio. In qualità di organizzatrice, la Spielwarenmesse eG offre ai partecipanti – di tutto il mondo - le ultime tendenze ed innovazioni, oltre a preziose competenze in materia di giocattoli e un'ampia gamma di opportunità di networking. Al centro dell'esperienza dal vivo c'è lo specials "Life's a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co.", che si concentra sul gruppo target degli adulti e racchiude un notevole potenziale per il futuro del commercio specializzato.

At the start of the Spielwarenmesse on Tuesday (January 30) Christian Ulrich, Spokesperson of the Executive Board at Spielwarenmesse eG, presents the nominees for the ToyAward.

Tutto e tutti in un unico luogo

La Spielwarenmesse è sinonimo di impulsi, idee ed ispirazione – al massimo livello di qualità. In questo luogo d'incontro a livello internazionale, l'industria e il commercio hanno l'opportunità di coltivare relazioni commerciali in modo compatto ed efficiente e di attingere a nuovi canali di vendita e gruppi target. "L'atmosfera positiva che si respira alla vigilia dell'evento, ma anche le cifre, sono notevolmente superiori a quelle dell'anno scorso. Stiamo riscontrando un livello di interesse eccezionalmente alto, soprattutto dall'estero", afferma Christian Ulrich, portavoce del Consiglio di amministrazione della Spielwarenmesse eG. Da start-up emergenti a rinomati key-player, tutti i decisori importanti sono presenti in loco: 2.354 espositori provenienti da 68 paesi offrono ai visitatori specializzati ed agli acquirenti numerosi spunti per personalizzare le loro gamme di prodotti. 13 gruppi di prodotti in 18 padiglioni sono pronti per essere scoperti. Inoltre il padiglione 12.2 risplende, grazie al suo nuovo design, con gli stand permanenti di aziende famose e crea così un ambiente particolarmente invitante.

I punti salienti nei padiglioni

Gli specials tematici della Spielwarenmesse offrono diverse idee promettenti per gli affari. Primo fra tutte: Life's a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co. Nel padiglione 3A, oltre 80 esempi di prodotti - destinati al gruppo target adulto -saranno presentati in modo interattivo, in ambienti reali, nelle quattro categorie "Collectibles" , "Premium Collectibles", "Tabletop Games" and "Creative Fantasy". Ci saranno anche dimostrazioni dal vivo da parte di Ultra Comix, il negozio di punta di Norimberga nel settore kidults. La ricerca "Navigating the Kidults Frontier" del BrandTrends Group sottolinea il tema principale della Spielwarenmesse. Anche le novità nazionali e internazionali nella StartupArea e la New Product Gallery, con creazioni di tendenza, meritano una sosta. Tra le altre novità, l'area Toys go Green, che presenta, nel padiglione 2, giocattoli sostenibili. Nello Speakers Corner integrato, gli esperti forniranno informazioni sui materiali e sulle tecniche di produzione più recenti. Inoltre, l'Insights-X Area – che prende il nome dall'omonima fiera – presenterà, nel padiglione 4, prodotti relativi alla cartoleria, alle forniture per ufficio ed alla cancelleria e, soprattutto, al settore del back-to-school. Per la prima volta, nel padiglione 7 A, avrà luogo uno special. Nel segmento dei prodotti per il modellismo ferroviario e il modellismo, le presentazioni di nuovi prodotti e l'esposizione di un parco divertimenti in miniatura susciteranno la curiosità dei visitatori. Anche i consumatori finali ne trarranno vantaggio. Con l'OPEN DAY, la Spielwarenmesse aprirà loro nuovamente il padiglione il sabato e faciliterà il contatto diretto con gli espositori. Per la prima volta sarà possibile la vendita diretta, solo in questo giorno e in quest'area.

Un grande palcoscenico per il know-how

La nuova LicenseLounge funge da punto di contatto per tutti gli argomenti relativi al settore delle licenze. In collaborazione con BRANDmate, Licensing International e Licensing Magazine, si trova nel padiglione 12.0 e comprende un'area per il networking ed anche una per i LicenseTalks, che – dal martedì al giovedì – forniscono, sia ai "veterani" che ai nuovi arrivati , un chiaro know-how sulle licenze. Il Toy Business Forum, nel padiglione 3A, prevede un totale di 22 presentazioni sulle conoscenze commerciali attuali. Ogni giorno, dalle 13.00 alle 16.00, esperti di prim'ordine interverranno sui temi "Kidults", "Sostenibilità", "Tendenze", "Marketing online", "Digitalizzazione" e "KI". Dopo questi interventi, il mercoledì, Live on Stage offre presentazioni degli espositori. Inoltre i visitatori specializzati avranno l'opportunità di seguire in diretta le registrazioni, per il Podcast della Spielwarenmesse, degli interventi degli esperti sul palco. I vincitori del ToyAward, che saranno presentati in sei categorie di prodotti in modo efficace dal punto di vista mediatico, saranno presenti al Toy Business Forum mercoledì dalle 10.30 in poi: Baby & Infant (0-3 anni), PreSchool (3-6 anni), SchoolKids (6-10 anni), Teenager & Adults (10+ anni), Startup e Sustainability.

Networking per tutti i gusti

Stimolare l'interazione è di enorme importanza per l'industria del giocattolo. La fiera promuove il contatto personale, attraverso opportunità di networking comunicativo rivolte a diversi gruppi target. Per esempio, per la prima volta, il PressDay si svolgerà in tutti i padiglioni il martedì della fiera. Oltre 60 aziende e marchi metteranno in evidenza le loro innovazioni, con accattivanti promozioni, per i professionisti dei media ed i creatori di contenuti. Un'atmosfera di festa è all'ordine del giorno giovedì sera: alla RedNight, oltre 100 espositori inviteranno – ancora una volta – i visitatori interessati direttamente nei loro stand per concludere la giornata con un drink e della buona musica a partire dalle 18.00. Sarà presente anche il recente gruppo di prodotti "Servizi per i rivenditori e di produttori" sulla cui area nel padiglione 7 la Spielwarenmesse organizzerà un evento di networking. Chi è interessato ai giochi potrà allacciare importanti contatti alla seconda edizione della Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors Convention di venerdì. Gli autori e le autrici di giochi presenteranno le loro idee innovative ai team editoriali delle case editrici di giochi al livello 1 dell'NCC Mitte. In seguito, il GamingHour stimolerà il networking e l'approfondimento dei giochi.

Servizi con piacere

Quattro VisitorLounges, all'interno dell'area espositiva, vi invitano a fare networking o semplicemente a fare una pausa. Nei padiglioni 3A, 3, 7 e 11.0 sono disponibili posti a sedere, stazioni di ricarica e distributori d'acqua. Potete anche ricaricare le vostre "batterie", giocando una partita a ping-pong. Lavoro e piacere non si escludono a vicenda alla Spielwarenmesse: selfie spots attraenti, come le pareti fotografiche nell'NCC Mitte e nell'NCC Ost, il motivo a grandezza naturale della promozione "Furrington the Fair Bear" ed i numerosi spettacoli ambulanti garantiscono ricordi indelebili. Grazie all'app Spielwarenmesse, gli acquirenti possono raggiungere rapidamente il loro prossimo appuntamento: le pratiche funzioni mobili, che contengono informazioni compatte sugli espositori, planimetrie interattive dei padiglioni e il programma di supporto, facilitano la navigazione nel quartiere fieristico. Altrettanto pratici sono gli strumenti di networking integrati con funzione di chat, chiamate audio-video e suggerimenti di contatto. L'applicazione è un "must have" assoluto ed è compatibile con la rete di settore Spielwarenmesse Digital attiva tutto l'anno.

"La 73a Spielwarenmesse, in quanto piattaforma centrale in presenza, sarà una fonte di ispirazione per un settore internazionale che vive di contatti personali ed innovazioni. Offre il mix perfetto di nuovi prodotti e tendenze, oltre a informazioni, networking e intrattenimento", riassume Christian Ulrich.

I gruppi di prodotti della Spielwarenmesse® Padiglione Centro prodotti lifestyle, Mitte, 1 Bambole, peluche 1 Articoli per neonati e bambini 2 Giocattoli in legno, giocattoli in materiali naturali 3, 3A Articoli scolastici, cancelleria, design creativo 4 Giocattoli tecnici, giocattoli educativi, giocattoli d'azione 4, 4A, 5, 6 Giocattoli elettronici 4A Modellismo ferroviario e modellismo 7A Sport, tempo libero, outdoor 7 Servizi per rivenditori e produttori 7 Articoli per feste, carnevale, fuochi d'artificio 9 Giochi, libri, apprendimento e sperimentazione 10.0, 10.1, Foyer 10 Gruppo multi-prodotto 11.0, 12.0, 12.2

