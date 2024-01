La Spielwarenmesse 2024 démarre en grand et avec une forte affluence internationale

Diversité unique de produits de nouveaux venus et de grandes marques

« Life's a Playground » - Etude, espace dédié et conférences sur ce thème phare

Des opportunités de mise en réseau personnalisées et des spots de selfies fun

NUREMBERG, Allemagne, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Tout un secteur est en ébullition autour de l'événement de l'année : la Spielwarenmesse qui se tient du 30 janvier au 3 février sur le parc des expositions de Nuremberg. L'organisateur, Spielwarenmesse eG, propose aux participants du monde entier les dernières tendances et innovations, ainsi qu'une expertise précieuse dans le domaine des jouets et un large éventail de possibilités de mise en réseau. Au cœur de cette expérience se trouve le « Special » « Life's a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co. », qui a pour thème le groupe cible des adultes et qui recèle un potentiel considérable pour l'avenir du commerce spécialisé.

At the start of the Spielwarenmesse on Tuesday (January 30) Christian Ulrich, Spokesperson of the Executive Board at Spielwarenmesse eG, presents the nominees for the ToyAward.

Tout et tous au même endroit

La Spielwarenmesse est synonyme d'impulsions, d'idées et d'inspiration – de la plus haute qualité. L'industrie et le commerce ont la possibilité, lors de leur rendez-vous international, d'entretenir des relations d'affaires de manière compacte et efficace ainsi que de s'ouvrir à de nouveaux canaux de vente et groupes cibles. « L'ambiance positive que nous avons connue en amont, mais aussi les chiffres, sont sensiblement supérieurs à ceux de l'année précédente. Nous rencontrons un engouement exceptionnel dans les autres continents », déclare Christian Ulrich, porte-parole du comité directeur de la Spielwarenmesse eG. Qu'il s'agisse de jeunes entreprises ambitieuses ou d'acteurs clés respectés, tous les décideurs concernés seront présents : 2354 exposants de 68 pays participeront, offrant une grande source d'inspiration pour la sélection des gammes de produits des visiteurs professionnels et des acheteurs. 13 groupes de produits répartis dans 18 halls attendent d'être découverts. Le hall 12.2, avec les stands fixes d'entreprises connues, a été redesigné, ce qui crée une ambiance particulièrement accueillante.

Points forts dans les halls

Les thèmes proposés par la Spielwarenmesse dans le cadre des « Specials » sont porteurs d'avenir pour les entreprises. Tout d'abord : Life's a Playground - Toys for Kidsters, Kidults & Co : dans le hall 3A, plus de 80 exemples de produits s'adressant au groupe cible des adultes seront présentés de manière interactive dans des univers proches de la vie réelle dans les quatre catégories « Collectibles », « Premium Collectibles », « Tabletop Games » et « Creative Fantasy ». A cela s'ajoutent des démonstrations en direct par Ultra Comix, le magasin phare de Nuremberg dans le secteur Kidults. L'étude « Navigating the Kidults Frontier » réalisée par le BrandTrends Group souligne ce thème majeur de la Spielwarenmesse. Il vaut également la peine de s'arrêter à côté pour découvrir les créations novatrices des nouveaux venus nationaux et internationaux de la StartupArea ainsi que de la New Product Gallery. Parmi les autres « Specials », on trouve l'espace Toys go Green, qui présente des jouets durables dans le hall 2. Dans le Speakers Corner intégré, des experts informent sur les derniers matériaux et techniques de fabrication dans ce domaine. De plus, l'Insights-X Area – qui fait référence au salon professionnel du même nom – présente dans le hall 4 des articles de papeterie et fournitures de bureau et surtout toute une section Back-to-School. Pour la première fois, un « Special » fait son entrée dans le hall 7A : dans le groupe de produits modélisme, les présentations de nouveautés ainsi qu'une fête foraine miniature éveilleront la curiosité des visiteurs. Les consommateurs finaux en profiteront également : avec l'OPEN DAY, la Spielwarenmesse leur ouvre à nouveau le hall le samedi et permettra d'établir un contact direct avec les exposants. Pour la première fois, la vente au détail est possible – uniquement ce jour-là et dans cet espace.

Une grande scène pour le Know-how

La nouvelle LicenseLounge sert de point de contact pour tous les thèmes relatifs aux licences. En coopération avec BRANDmate, Licensing International et Licensing Magazine, elle est installée dans le hall 12.0 et comprend un espace de mise en réseau ainsi que les LicenseTalks, du mardi au jeudi, pour partager l'expertise en matière de licences avec les anciens et les nouveaux venus. Le Toy Business Forum, dans le hall 3A, propose 22 conférences sur les dernières connaissances en matière de vente au détail. Tous les jours, de 13 à 16 heures, des experts de haut niveau s'exprimeront sur les thèmes suivants « Kidults », « Durabilité », « Trends », « Online-Marketing », « Numérisation » et « IA ». Le format Live on Stage proposera, le mercredi, des présentations d'exposants. Par ailleurs, le public professionnel aura l'occasion de suivre en direct les enregistrements des discussions d'experts sur scène pour le podcast de la Spielwarenmesse. Le mercredi, à partir de 10h30 au Toy Business Forum, les lauréats du ToyAward, seront récompensés. Lors de la cérémonie au fort impact médiatique, les prix sont décernés dans six catégories de produits : Baby & Infant (0-3 ans), PreSchool (3-6 ans), SchoolKids (6-10 ans), Teenager & Adults (à partir de 10 ans), Startup et Sustainability.

Une mise en réseau pour tous les goûts

Des interactions stimulantes sont d'une importance capitale pour le secteur du jouet. Le salon favorise le contact en personne en offrant des possibilités de communication et de mise en réseau à différents groupes cibles. Ainsi, le mardi du salon, le PressDay aura lieu pour la première fois dans tous les halls : Plus de 60 entreprises et marques mettront en avant leurs nouveautés pour les représentants des médias et les créateurs de contenu par des actions qui attireront l'attention. Le jeudi soir, l'ambiance sera à la fête : à l'occasion de la RedNight, à partir de 18 heures, plus de 100 exposants inviteront les visiteurs intéressés à se rendre directement sur leur stand pour se détendre autour d'un verre avec une bonne musique. Le jeune groupe de produits « Services pour les distributeurs et les fabricants » sera également de la partie, et la Spielwarenmesse organisera un événement de mise en réseau sur sa surface dans le hall 7. Les personnes intéressées par les jeux pourront nouer des contacts importants lors de la deuxième édition de la Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors Convention le vendredi : des auteurs de jeux présenteront leurs concepts innovants aux éditeurs de jeux au niveau 1 du NCC Mitte. Cette présentation sera suivie de la GamingHour, qui permettra de nouer des contacts et de continuer à jouer.

Des services qui font plaisir

Quatre VisitorLounges situés sur le parc des expositions vous invitent à nouer des contacts ou simplement à reprendre votre souffle. Dans les halls 3A, 3, 7 et 11.0, des sièges, des stations de recharge et des fontaines à eau sont à disposition. Les visiteurs peuvent recharger leurs batteries en jouant au ping-pong. À la Spielwarenmesse, le travail et le plaisir ne sont pas incompatibles : Des spots à selfie attrayants comme les murs de photos au NCC Mitte et NCC Ost, la mascotte grandeur nature « Furrington the Fair Bear » et de nombreux WalkingActs garantissent des souvenirs impérissables. Grâce à l'application de la Spielwarenmesse, les acheteurs peuvent rapidement se rendre à leur prochain rendez-vous – ses fonctions pratiques, qui contiennent des informations concises sur les exposants, les plans interactifs des halls et le programme-cadre, leur permettent de naviguer facilement sur le site. Les outils de mise en réseau intégrés avec fonction de chat, appels audio-vidéo et suggestions de contacts sont tout aussi pratiques. L'application est un « must have » absolu et est compatible avec la Spielwarenmesse Digital, qui fonctionne toute l'année.

« La 73ème édition de la Spielwarenmesse sera une plate-forme centrale en direct, source d'inspiration pour une industrie internationale qui vit de contacts personnels et d'innovations. Elle offre un mélange parfait de nouveautés et de tendances ainsi que d'informations, de réseautage et de divertissement », résume Christian Ulrich.

Les groupes de produits de la Spielwarenmesse® Hall



Produits Lifestyle Centre, 1 Poupées, peluches 1 Articles pour bébés 2 Jouets en bois, en matériaux naturels 3, 3A Fournitures scolaires, papeterie, loisirs créatifs 4 Jouets techniques, éducatifs, et d'action 4, 4A, 5, 6 Jouets électroniques 4A Modélisme 7A Sport, loisirs, plein air 7 Services pour les distributeurs et les fabricants 7 Articles de fête, carnaval et pyrotechnie 9 Jeux, livres, jeux éducatifs et expérimentaux, mulimedia 10.0, 10.1, Foyer 10 Groupe multi-produits 11.0, 12.0, 12.2

