La Valmont Barcelona Bridal Fashion Week sostiene il settore nella dinamizzazione globale del mercato

Tra il 18 settembre e il 18 ottobre, quasi 16.000 utenti, il 68% dei quali all'estero, si sono collegati alla piattaforma digitale VBBFW 2020, con l'Italia, il Regno Unito, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, il Messico, il Brasile, il Giappone e la Cina tra i Paesi più importanti. In questo intervallo di tempo, le sfilate hanno registrato quasi 70.000 visualizzazioni, mentre i 100 marchi - il 64% dei quali internazionali - che hanno partecipato alla Fiera digitale hanno ricevuto un totale di 6.000 richieste da parte di potenziali acquirenti per accedere allo spazio privato sulla piattaforma, riservato esclusivamente ai professionisti.

Oltre alla propria piattaforma, VBBFW ha portato avanti diverse iniziative promozionali attraverso diversi canali in tutto il mondo. Per la prima volta VBBFW ha collaborato con il social network cinese Weibo sul suo canale dedicato alla moda per la sposa, con oltre 1,4 milioni di follower. I video delle sfilate hanno registrato tre milioni di visualizzazioni, aumentando in modo significativo la diffusione delle collezioni su un mercato di particolare interesse per l'internazionalizzazione dei marchi.

VBBFW ha fatto anche da sfondo a diverse attività organizzate in collaborazione con varie aziende ed entità. Tra questi, lo spazio digitale Valmont, il programma "Stop Child Marriage" che Save the Children sta portando avanti contro i matrimoni precoci in tutto il mondo e i 2020 Elle International Bridal Awards, che quest'anno hanno riconosciuto l'eccellenza di 23 aziende dedicate alla moda sposa e ai matrimoni. Un altro punto di interesse è stato l'impegno di VBBFW a favore della sostenibilità, un argomento analizzato nello studio dal titolo Bridal Fashion, Sustainable Style, Coscientious Business che il professor José Luis Nueno della IESE ha scritto su richiesta degli organizzatori dello show. Un estratto del contenuto è disponibile sul sito web della fiera, all'indirizzo www.barcelonabridalweek.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317494/Fira_Barcelona_Bridal_Fashion_Week.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

