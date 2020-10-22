Valmont Barcelona Bridal Fashion Week поддерживает индустрию моды в глобальной динамизации рынка

В период с 18 сентября по 18 октября к цифровой платформе VBBFW 2020 подключились около 16 тысяч пользователей, 68% из которых — из-за рубежа, включая такие страны как Италия, Великобритания, Франция, Германия, США, Мексика, Бразилия, Япония и Китай. За этот период было зарегистрировано около 70 тысяч просмотров показов мод, в то время как 100 брендов, 64% из которых являются международными, принявших участие в цифровой выставке, получили от потенциальных покупателей в общей сложности 6 тысяч заявок на получение доступа к частному пространству на платформе, предназначенному только для профессионалов.

Помимо своей собственной платформы, VBBFW осуществила несколько рекламных инициатив посредством различных каналов по всему миру. Впервые VBBFW сотрудничает с китайской социальной сетью Weibo на своем канале, посвященном свадебной моде, насчитывающем более 1,4 миллиона подписчиков. Видео показов мод набрали 3 миллиона просмотров, что значительно расширило распространение коллекций на рынке, представляющем особый интерес для интернационализации брендов.

Кроме того, VBBFW представляет собой основу для проведения разных мероприятий, организуемых в партнерстве с различными компаниями и организациями. В их числе: Valmont digital space; программа "Stop Child Marriage", осуществляемая организацией Save the Children в целях борьбы с детскими браками по всему миру, а также премия Elle International Bridal Awards 2020, которая в этом году была вручена 23 компаниям, посвятившим себя свадебной моде и свадьбе. Кроме того, VBBFW подчеркнула свою приверженность принципам устойчивого развития — теме, проанализированной в исследовании под названием "Bridal Fashion, Sustainable Style, Conscientious Business" («Свадебная мода, устойчивое развитие, добросовестный бизнес»), подготовленном профессором IESE Хосе Луисом Нуэно (José Luis Nueno) по просьбе организаторов показа. С материалами можно ознакомиться на сайте показа по адресу:www.barcelonabridalweek.com.

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SOURCE Fira de Barcelona