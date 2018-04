L'area di libero scambio dello Shaanxi ha lanciato più di 8.700 progetti nel primo anno

L'Area è la prima area di sviluppo industriale cinese che offre un servizio sette giorni a settimana, e ha lanciato un progetto pilota nella provincia per consolidare le tasse governative centrali e locali. L'Area è stata creata attraverso una serie di politiche volte a ridurre la burocrazia di governo, che sostiene l'efficienza e che promuove l'area dello Shaanxi come una destinazione ideale per gli investimenti. Il successo durante il suo primo anno conferma che ha drasticamente semplificato le procedure di registrazione delle aziende, come ad esempio la definizione di una lista di 465 articoli che attualmente richiede solo una singola visita da parte delle agenzie governative prima di ricevere un'approvazione normativa.

"L'area di sviluppo delle industrie di alta tecnologia dello Xi'an è un motore economico che sostiene le aziende tecnologiche regionali e che beneficia inoltre della strategia Belt & Road Initiative," ha dichiarato Hongjiang Zhong, membro del Comitato Permanente di Xi'an, e segretario del Comitato del Partito dell'area di sviluppo delle industrie di alta tecnologia dello Xi'an, "cogliamo la storica e grande opportunità di facilitare le politiche per tutti i progetti tecnologici dell'area."

Sottolineando il suo sostegno alle aziende che sono al suo interno, l'area dello Shaanxi ha stanziato un capitale del valore di 2 miliardi di RMB (319,48 milioni di dollari americani) nell'ultimo anno per finanziare l'imprenditorialità e ha istituito un fondo di 20 miliardi di RMB (3,19 miliardi di dollari americani) per orientare gli investimenti verso industrie strategiche emergenti in modo da offrire un incoraggiamento alle aziende che potenzialmente potrebbero valere centinaia di miliardi di yuan.

L'Area fornisce in maniera continuativa servizi integrati di sdoganamento. Per i prodotti costituiti da circuiti integrati (IC) sviluppati dalle aziende, i tempi necessari per lo sdoganamento sono stati notevolmente ridotti da quasi tre giorni lavorativi a meno di tre ore, rappresentando così un guadagno di efficienza del 95 percento.

L'Area fornisce inoltre alle aziende un forte supporto finanziario, avendo creato una piattaforma di servizi avanzata con una potente condivisione di dati, e funzioni di profilazione e valutazione di crediti. Per esempio, l'Area ha collaborato con lo Shenzhen Stock Exchange e lo Exchange Shaanxi Equity Exchange per creare una piattaforma roadshow online che connette 3.200 istituzioni cinesi e più di 8.000 investitori.

Per maggiori informazioni: http://www.xdz.gov.cn/gxzx/sy.htm.

Shaanxi Free Trade Zone High Tech Area

L'area di libero scambio dello Shaanxi nel settore dell'alta tecnologia è stata lanciata ufficialmente all'interno dell'area di sviluppo delle industrie di alta tecnologia dello Xi'an il giorno 01 aprile 2017 sotto l'amministrazione dell'area pilota di libero scambio dello Shaanxi. Si propone di servire da centro direzionale per l'apertura delle province centrali di Shaanxi della Cina, accompagnando la crescita economica regionale e favorendo lo sviluppo del mercato internazionale all'interno della regione.

FONTE Shaanxi Free Trade Zone High Tech Area