Le restrizioni dovute al COVID-19 che impongono il distanziamento sociale e di rimanere a casa provocano un aumento della dipendenza da tabacco come mezzo per far fronte allo stress

Un recente sondaggio approfondisce il legame tra il distanziamento sociale dovuto al COVID-19 e la salute di 6.801 consumatori di tabacco e nicotina in 5 Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Sudafrica e India). Il sondaggio è stato pubblicato oggi dalla Foundation for a Smoke-Free World e mette in luce che oltre due terzi degli intervistati ricorrono al tabacco e alla nicotina come mezzo principale per far fronte a stress e ansia. Quasi il 40% dei fumatori ha aumentato il consumo di questi prodotti nelle ultime settimane, il che potrebbe equivalere a un uso elevato da parte di oltre 50 milioni di fumatori nei cinque Paesi dove si è svolto il sondaggio.

Stress e ansia causano un consumo maggiore di tabacco

Mentre i governi cominciano ad allentare le linee guida per l'allontanamento sociale, gli effetti dell'isolamento sulla salute mentale stanno diventando evidenti. Gli intervistati hanno uniformemente evidenziato che l'allontanamento sociale ha avuto un impatto negativo sulla loro salute mentale (India, 35%; Italia, 29%, Sudafrica, 24%; Regno Unito, 39%; Stati Uniti, 43%) e molti hanno riferito di essere preoccupati di ammalarsi, di essere ricoverati in ospedale e di come gestire stress e ansia.

Gli effetti negativi sulla salute mentale diventano quasi il doppio rispetto al comune per gli intervistati che sono risultati positivi al COVID-19 o che vivono con qualcuno che ha contratto il virus (India, 75%; Italia, 56%, Sudafrica, 45%; Regno Unito, 68%; Stati Uniti, 76%). Gli effetti sulla salute mentale sono anche generalmente più comuni tra le donne rispetto agli uomini.

"Con la discesa della curva pandemica, assisteremo a importanti conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone", dichiara il Dott. Derek Yach, presidente della fondazione. "Prima della crisi COVID, i fumatori avevano un alto rischio di sviluppare tumori ai polmoni, malattie polmonari croniche e attacchi di cuore. Continueranno a correre questi maggiori rischi quando la pandemia si esaurirà. Non dimentichiamoci che 7 milioni di persone a livello mondiale quest'anno moriranno in conseguenza del consumo di tabacco".

Meccanismi poco salutari per far fronte a una pandemia globale

È comune ricorrere ad abitudini poco salutari in periodi di forte stress e ciò può rivelarsi particolarmente pericoloso per i consumatori di tabacco. Gli intervistati hanno elencato nicotina e tabacco come mezzi ricorrenti per far fronte allo stress già prima della pandemia (Stati Uniti, 69%; Regno Unito, 68%; Italia, 48%; Sudafrica, 66%; India, 58%). Di conseguenza, molti degli intervistati hanno mantenuto o aumentato il livello di consumo di questi prodotti durante le restrizioni che imponevano di rimanere a casa (Stati Uniti, 57%; Regno Unito, 44%; Italia, 45%; Sudafrica, 64%; India, 74%). Maggiori tassi di consumo erano più evidenti nei Paesi dove le autorità hanno posto dei divieti sull'acquisto di tabacco e alcol (India e Sudafrica), il che potrebbe suggerire abitudini di acquisto alterate tra gli intervistati in quei Paesi.

Infatti, molti consumatori di tabacco combustibile hanno riferito di temere che i negozi avrebbero esaurito i loro prodotti abituali. Questa paura, combinata con l'ansia che l'isolamento impedisse loro di recarsi nei negozi, avrebbe spinto i fumatori di sigarette a fare scorta di prodotti a base di tabacco (Stati Uniti, 45%; Regno Unito, 38%; Italia, 33%; Sudafrica, 32%; India, 50%).

Si ricorre anche ad alternative sane per gestire lo stress

Oltre ai cambiamenti nel consumo di tabacco e di prodotti a base di nicotina, l'indagine ha rivelato alcune nuove abitudini comportamentali più sane. Con la chiusura di bar e ristoranti, quasi la metà degli intervistati in Italia e nel Regno Unito ha riferito di aver ridotto l'assunzione di alcolici. In tutti i Paesi, circa il 45% degli intervistati ha riferito di ricorrere normalmente all'attività fisica per affrontare stress e ansia. In India, dove l'isolamento ha precluso ogni attività all'aperto, oltre la metà degli intervistati ha cercato altre strategie sane per affrontare la situazione, come esercizi di respirazione, meditazione e yoga.

Uno sguardo al futuro

Il sondaggio indica che la pandemia ha aumentato l'attenzione alla salute personale e ha motivato i fumatori a smettere. Tra gli intervistati, molti fumatori hanno preso in considerazione di smettere completamente di fumare (Italia, 37%, Sudafrica, 51%; Regno Unito, 37%; Stati Uniti, 41%). Questi dati aumentano di 11-42 punti percentuali nelle case dove qualcuno è risultato positivo al virus. Comunque, molti meno hanno effettivamente cercato di smettere (Italia, 18%, Sudafrica, 36%; Regno Unito, 21%; Stati Uniti, 27%). Una nota positiva arriva dall'India, dove il 66% dei fumatori ha indicato di aver preso in considerazione di smettere e il 63% ha fatto seguito con un tentativo concreto. Tuttavia, questi risultati indicano che milioni di persone vogliono smettere ma non hanno trovato una strategia da loro ritenuta efficace in tempi di isolamento (India, ~2,6 milioni; Italia, ~2,4 milioni, Sudafrica, ~1,9 milioni; Regno Unito, ~2,3 milioni; Stati Uniti, ~8,4 milioni). Infatti, la discrepanza riferita tra prendere in considerazione di smettere e gli effettivi tentativi evidenzia il bisogno di opzioni più efficaci per i fumatori.

"Le limitazioni che impongono di rimanere a casa hanno fornito degli spunti su come potremmo aiutare i fumatori a smettere", aggiunge Derek Yach. "Dobbiamo incoraggiarli in modo empatetico a smettere di consumare prodotti combustibili facendo loro conoscere i cerotti, le gomme da masticare e le sigarette elettroniche che provocano meno danni rispetto al fumo, assicurandoci che questi prodotti siano prontamente disponibili. Procedendo in questo modo, i fumatori potrebbero uscire dall'isolamento con prospettive migliori per la loro salute futura".

Il "Sondaggio sulla situazione dei fumatori durante il COVID-19" è stato condotto online da Nielsen per la Foundation for a Smoke-Free World tra il 4 e il 14 aprile 2020. Gli intervistati erano residenti nel Regno Unito, in Italia, Sudafrica, India e negli Stati Uniti d'America (New York e California), hanno un'età compresa tra i 18 e i 69 anni e sono fumatori abituali di tabacco combustibile o di sigarette elettroniche a base di nicotina.

La Foundation for a Smoke-Free World è un'organizzazione statunitense indipendente e senza scopo di lucro 501(c)(3) che ha lo scopo di migliorare la salute a livello globale aiutando a smettere di fumare in questa generazione. La Fondazione supporta la sua missione attraverso tre pilastri fondamentali: Salute, scienza e tecnologia; l'Iniziativa di trasformazione agricola e la Trasformazione industriale. La Fondazione ha ricevuto contributi da Philip Morris International (PMI) nel 2018 e nel 2019 per un ammontare annuo di 80 milioni di dollari. PMI si è impegnata a contribuire con 80 milioni di dollari annuali per i prossimi dieci anni. Ai sensi del regolamento interno della Fondazione e degli accordi di pegno, PMI e l'industria del tabacco, generalmente, non sono autorizzate dall'esercitare controllo o influenza su come la Fondazione spende i propri fondi o dirige le sue attività. L'accettazione dei contributi da parte della Fondazione non costituisce alcuna forma di endorsement verso i prodotti del debitore. Per ulteriori informazioni sulla Fondazione, si prega di visitare il sito www.smokefreeworld.org.

For Media:

Nicole Bradley

Vice President of Communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166193/Italy_Q32.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166194/Italy_Q35_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166195/Italy_Q38.jpg

SOURCE The Foundation for a Smoke-Free World