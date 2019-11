LG mostra i colori della vita su Instagram

SEUL, Corea del Sud, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La gioia e la meraviglia della vita possono essere apprezzate intorno a noi ogni giorno. Con grandi momenti ed eventi rari che spesso richiamano l'attenzione del mondo, a volte è facile lasciarsi sfuggire la magnificenza delle cose comuni. LG Mobile è un'azienda che crea innovazione significativa studiando la vita quotidiana in tutta la sua complessità, aiutando così le persone a raccontare la propria storia personale e a celebrare quei brevi momenti che a volte diamo per scontati.

Trova qui il comunicato stampa multicanale interattivo: https://www.multivu.com/players/English/8640151-lg-mobile-colors-of-life-instagram/

LG ha riunito 65 influencer Instagram da Spagna, Italia, Messico e Brasile al fine di permettere loro di raccontare le loro storie speciali, condividere il loro punto di vista e discutere gli innovativi prodotti mobili di LG, compresi LG V50ThinQ, LG G8SThinQ e LG Q60, cioè dispositivi che vantano potenti prestazioni multimediali.

A partire dal giugno 2019, quando l'LG Q60 è stato lanciato in Messico e Spagna, i creativi hanno offerto una serie di video affascinanti che mettono in bella evidenza la capacità degli smartphone LG di registrare la vita quotidiana con incredibile nitidezza. Attraverso questa serie di video, gli smartphone LG hanno dimostrato di essere gli strumenti ideali per creare e guardare contenuti sulle piattaforme dei social media. Fino all'ottobre 2019, un totale di 110 video sono stati pubblicati in Instagram da questi creativi.

La campagna tocca una serie degli argomenti più popolari sul Web come i viaggi, l'outdoor, lo stile e la cucina, con ogni clip che riflette lo stile unico di ciascuna personalità. Dall'esplorazione di nuovi paesi e città alle avventure adrenaliniche nella natura, e dalle scene di gioia domestica alla preparazione e al godimento di pasti appetitosi, i video incarnano la diversità dinamica della vita e sottolineano la qualità delle tecnologie avanzate di LG per catturare contenuti irresistibili.

La particolarità di questa campagna è che non riguarda solo la vita individuale, ma anche il riunire le persone in modo da condividere le loro storie e creare un senso di comunità. LG ha organizzato una serie di attività che hanno permesso ai creativi di ogni regione partecipante di incontrarsi di persona e celebrare la loro diversità, creatività e amore per i legami stretti con gli altri attraverso gli innovativi smartphone di LG.

In Messico, tutti i creativi sono andati all'antica città di Teotihuacan, a nord-est di Città del Messico; viaggiando in mongolfiera a 300 metri d'altezza, hanno messo alla prova gli LG Q60 e LG G8SThinQ, catturando immagini e video aerei mozzafiato prima di passare il resto della giornata a conoscersi e a fotografare le meravigliose piramidi del sito archeologico famoso in tutto il mondo.

Nel frattempo, i creativi italiani che partecipavano alla campagna Instagram si sono incontrati per una visita alle storiche e pittoresche cantine Bertani, vicino a Verona. Hanno esplorato i vasti vigneti, scattando e pubblicando foto e filmati della splendida campagna italiana con i loro smartphone LG, godendosi la compagnia reciproca mentre gustavano qualche bottiglia di buon vino.

I creativi continueranno a raccontare le proprie storie fino alla fine dell'anno. I video possono essere visualizzati su Instagram e sono caratterizzati dall'hashtag #LiveonLG. Chiunque può mostrare al mondo la propria storia LG Mobile semplicemente aggiungendo l'hashtag #LiveonLG ai propri messaggi.

SOURCE LG Mobile Communications