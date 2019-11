LG compartilha as cores da vida no Instagram

SEUL, Coreia do Norte, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A alegria e a magia da vida podem ser vistas em todos os lugares, todos os dias. Com grandes momentos e eventos raros quase sempre chamando a atenção do mundo, fica fácil deixar de notar o quanto há de esplêndido nas coisas mais comuns. Uma empresa que cria inovação significativa por meio da observação da vida diária e de toda a sua complexidade, a LG Mobile ajuda as pessoas a contarem suas próprias histórias e a celebrarem os pequenos momentos aos quais, às vezes, não valorizamos.

A LG reuniu 65 influenciadores do Instagram da Espanha, Itália, México e Brasil para que compartilhassem suas histórias e perspectivas únicas e discutissem os produtos móveis inovadores da LG, entre eles o LG V50ThinQ, o LG G8SThinQ e o LG Q60 que ostentam desempenho multimídia superior.

Desde de junho de 2019, quando ocorreu o lançamento do LG Q60 na Espanha e no México, os criadores de conteúdo têm compartilhado uma variedade de vídeos fascinantes e demonstrado a capacidade de seus smartphones de registrar o dia-a-dia com clareza impressionante. Por meio dessa série de vídeos, ficou comprovado que os smartphones da LG são as ferramentas ideais para a criação e o consumo de conteúdo em plataformas de mídias sociais. Até outubro de 2019, um total de 110 haviam sido postados no Instagram pelos influenciadores.

A campanha abrange uma diversidade de temas populares na internet, como viagens, tempo ao ar livre, estilo e gastronomia, e cada clipe reflete o estilo de vida único de cada personalidade. De explorar novos países e cidades, a aventuras cheias de adrenalina em meio à natureza selvagem a cenas de pura alegria doméstica ao preparar e degustar pratos de dar água na boca, os vídeos abrangem a diversidade dinâmica da vida e destacam ainda mais a qualidade das tecnologias avançadas da LG em registrar conteúdo atraente.

O que há de mais especial sobre esta campanha é que não se trata apenas da pessoa, mas de unir as pessoas para compartilharem suas histórias e desenvolverem uma noção de comunidade. A LG promoveu diversas atividades que permitiram o encontro em pessoa dos criadores de conteúdo de cada região para celebrar a diversidade, a criatividade e o amor por se conectarem com outras pessoas com a ajuda dos smartphones da LG.

No México, todos os influenciadores viajaram até a cidade antiga de Teotihuacan, a nordeste da Cidade do México. Viajando em balões de ar quente a uma altitude de mil pés, eles colocaram seus LG Q60 e LG G8SThinQ à prova e registraram imagens aéreas de tirar o fôlego, além de vídeos do caminho, antes de passarem o dia conhecendo uns aos outros e fazendo imagens das incríveis pirâmides no sítio arqueológico mundialmente famoso.

Enquanto isso, os criadores italianos da campanha do Instagram, reuniram-se para um passeio pela vinícola histórica e pitoresca de Bertani, nos arredores de Verona. Eles passearam pelos vastos vinhedos, fotografaram e postaram cenas do lindo interior do país com seus smartphones LG, na alegria da companhia uns dos outros e talvez uma ou duas garrafas de vinho.

Os criadores continuarão a contar suas histórias até o final do ano. Os vídeos podem ser vistos no Instagram e podem ser encontrados através da hashtag #LiveonLG. Qualquer pessoa pode compartilhar sua história com a LG Mobile com o mundo. Basta adicionar a hashtag #LiveonLG ao post.

SOURCE LG Mobile Communications