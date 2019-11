LG SIGNATURE rafforza la sua presenza ultra premium nelle Arti con la collaborazione con La Scala

LG SIGNATURE, come brand premium di LG Electronics, partner e fornitore ufficiale del Teatro alla Scala, presenta una serie di esperienze uniche in linea con le principali performance teatrali di fama mondiale. Il brand offrirà il suo know-how tecnologico al Teatro alla Scala per dare agli spettatori la possibilità di sperimentare e sentire la magia e le emozioni che si trovano nell'opera e nei balletti. Infatti, diversi spazi nel teatro saranno allestiti con i prodotti LG SIGNATURE, capaci di ridefinire i concetti di intrattenimento e arte, attraverso le soluzioni tecnologiche più avanzate per garantire una qualità eccellente di immagini e suoni.

Costruito nel 1778, il Teatro alla Scala - comunemente noto come La Scala - ha una storia illustre ed è oggi riconosciuto come uno dei principali teatri lirici d'Europa; una sede architettonicamente raffinata che ha ispirato molti dei più grandi direttori e cantanti d'opera del mondo a dare le loro esibizioni più belle di sempre. Proprio come La Scala, LG SIGNATURE è sinonimo di ricerca della perfezione e di non plus ultra in fatto di prestazioni. Il brand lifestyle premium continua a far leva su tecnologia e design di classe mondiale per creare apparecchi magnifici che condividono l'eleganza e il fascino senza tempo de La Scala.

La Scala e LG SIGNATURE hanno festeggiato la collaborazione mettendo in vetrina un set video durante la recente programmazione (2-22 settembre) del Rigoletto, beneamata opera verdiana. Il video segue due studenti che, grazie al TV Wallpaper di LG SIGNATURE e la sua tecnologia OLED leader del settore, hanno la possibilità di immergersi nel vivace backstage de La Scala e di sperimentare la grandiosità del teatro stesso. Il cortometraggio evidenzia la capacità incontestata di LG SIGNATURE e del Teatro alla Scala di offrire il meglio in fatto di performance.

In più, LG SIGNATURE sarà lo "sponsor tecnologico" dell'imminente mostra, Nei palchi della Scala - Storie milanesi, che esplorerà l'evoluzione de La Scala e celebrerà il significato storico e culturale di questo teatro. Aperta dall'8 novembre a maggio 2020, la mostra offrirà inoltre ai visitatori l'opportunità di prendere visione dei prodotti premium di LG SIGNATURE, esposti all'interno della sontuosa cornice del celeberrimo teatro dell'Opera di Milano. Inoltre, LG SIGNATURE supporterà La Scala durante La Prima con un videowall recante il marchio, posizionato in Galleria Vittorio Emanuele, che consentirà ai visitatori di guardare in live streaming l'opera.

LG SIGNATURE continua a offrire esperienze di brand esclusive e differenziate ai suoi clienti premium, collaborando con organizzazioni e istituzioni celebri che condividono la sua filosofia e la passione per la perfezione.

Informazioni su LG SIGNATURE

LG SIGNATURE è il primo brand ultra-premium in varie categorie di prodotti di LG Electronics, azienda innovatrice a livello globale. Per soddisfare i consumatori più esigenti, LG SIGNATURE mira a offrire un'esperienza allo stato dell'arte, al tempo stesso pura, sofisticata e lussuosa. Combinando il meglio di tutto ciò che LG ha da offrire, i prodotti distintivi LG SIGNATURE sono stati progettati tenendo presente la loro autentica essenza, ottimizzati per concentrarsi sulla funzione essenziale di ciascun prodotto, pur mantenendo il design caratteristico di LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wfG5Ic-aPg4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022302/TV_SIGNATURE_Teatro_Alla_Scala.jpg

Related Links

http://www.LGSIGNATURE.com



SOURCE LG SIGNATURE