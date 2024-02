MADE IN PORTUGAL NATURALLY RICHIAMA CENTINAIA DI VISITATORI ALLA FIERA COMMERCIALE DI FRANCOFORTE DEDICATA ALLA FILIERA DELLA CASA

Il brand "Made in Portugal Naturally" ha riunito prodotti da decine di aziende portoghesi della filiera della casa.

Sono disponibili informazioni sui prodotti esposti e sulle aziende partecipanti sul sito web: Made In Portugal Naturally

PORTO, Portogallo, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Lo spazio espositivo "Made in Portugal Naturally" della fiera commerciale dedicata alla filiera della casa di Francoforte, in Germania, che si è svolta dal 26 al 30 gennaio, ha offerto una prospettiva globale sulla gamma di prodotti presentati dal Portogallo a questo evento internazionale, richiamando centinaia di visitatori.

Per il terzo anno consecutivo la NERLEI CCI - Associazione degli imprenditori della regione di Leiria/Camera di Commercio e Industria, in collaborazione con aicep Portugal Global, ha organizzato uno spazio ideato come vetrina dei prodotti lusitani, che integra le presenze individuali di numerose aziende portoghesi e aggiunge una dimensione più ampia alla partecipazione del paese a questa fiera mondiale.

Con l'aggregazione creativa, affidata al designer d'interni Miguel Costa Cabral, di pezzi provenienti da diversi settori della filiera portoghese della casa, come mobili, tessili, casalinghi (ceramiche, posate, accessori in metallo, piccoli elettrodomestici e vetri/cristalli) e illuminazione, lo spazio "Made in Portugal Naturally" vuole contribuire all'affermazione del Portogallo sui mercati esteri come paese sinonimo di innovazione, affidabilità, qualità e, soprattutto, di sostenibilità.

L'iniziativa della NERLEI CCI è stata realizzata con il sostegno dei fondi dell'Unione europea e, poiché questa associazione imprenditoriale vanta un'esperienza di oltre 25 anni nella presentazione di domande di contributi UE, è in grado di supportare le imprese lusitane nel loro processo di internazionalizzazione. In questo contesto specifico, tramite il progetto International Business 2023-25, al finanziamento della NERLEI CCI si è affiancato quello erogato da Portugal 2030.

Informazioni sulla NERLEI CCI

L'associazione, fondata nel 1985, rappresenta la comunità imprenditoriale della regione di Leiria, in Portogallo, e si è posta l'obiettivo principale di fornire servizi utili in grado di contribuire positivamente ai risultati ottenuti dalle aziende associate, rafforzando la comunità imprenditoriale e promuovendo lo sviluppo economico e sociale della regione di Leiria e, quindi, del Portogallo. Il supporto dell'internazionalizzazione delle imprese è uno dei principali ambiti di attività dell'associazione; l'organizzazione di fiere commerciali internazionali è un'area in cui vanta oltre 20 anni di esperienza e know-how.

In qualità di Camera di Commercio e Industria, status concesso all'associazione nel 2023, opera per consolidare i rapporti istituzionali con le istituzioni europee e altre organizzazioni a supporto dell'attività commerciale in diversi mercati. L'accesso alla rete delle Camere di Commercio e Industria di tutto il mondo fornirà alla comunità imprenditoriale una vasta rete di contatti e opportunità di affari che consentirà di stimolare l'attività internazionale delle aziende rappresentate.