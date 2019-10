Mallinckrodt annuncia il lancio dell'edizione 2020 del premio per i progressi nell'immunomodulazione con ECP

-- Si aprono le candidature all'edizione 2020 del premio, che darà la possibilità di vincere 50.000 € --

-- L'Investigator Award premia gli scienziati che fanno la differenza e rimarca il costante impegno dell'azienda nel campo dell'immunomodulazione mediante ECP e delle relative applicazioni terapeutiche --

STAINES-UPON-THAMES, Regno Unito, 30 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), azienda biofarmaceutica attiva su scala globale, ha aperto le candidature all'Investigator Award 2020 per i progressi nell'immunomodulazione mediante fotoferesi extracorporea (ECP).

Come negli anni precedenti, il premio intende offrire riconoscimento e supporto alle istituzioni dei ricercatori che fanno la differenza per il progresso delle conoscenze sull'immunomodulazione con ECP nella regione EMEA. La proposta vincitrice riceverà un contributo per la formazione di 50.000 €: il programma del premio di quest'anno sostiene la ricerca volta a studiare il ruolo immunomodulatorio generale dell'ECP, che controlla e risolve l'infiammazione preservando al contempo la funzionalità immunitaria.

Il premio, oggi al suo terzo anno, è stato promosso da Mallinckrodt per celebrare i 30 anni della pionieristica immunomodulazione THERAKOS ECP™. L' Investigator Award riflette la costante dedizione dell'azienda al campo dell'immunomodulazione con ECP e alle sue applicazioni terapeutiche. Il bando di concorso è ora aperto e le candidature saranno accettate fino alla chiusura, prevista per il 31 gennaio 2020.

"Da sempre all'avanguardia nell'immunomodulazione con ECP, Mallinckrodt ha istituito l'Investigator Award per i progressi nell'immunomodulazione con ECP al fine di premiare gli sforzi di chi opera in questo entusiasmante ambito medico. Invito tutti coloro che si occupano di immunomodulazione con ECP a inviare la propria proposta e contribuire così a far avanzare ulteriormente la ricerca sulla terapia immunomodulatoria con ECP", ha dichiarato il dott. Steven Romano, medico, vicepresidente esecutivo e direttore scientifico di Mallinckrodt.

La proposta vincitrice dello scorso anno è stata presentata dalla dottoressa Rachel Crossland dell'Università di Newcastle, nel Regno Unito. Il suo team sta studiando gli effetti dell'immunomodulazione con ECP sulle vescicole extracellulari e i loro profili di risposta alla terapia in pazienti con malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD), una complicanza primaria con un elevato tasso di mortalità che si verifica in una percentuale compresa tra il 40% e il 70% dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT).1

Le informazioni dettagliate sulle modalità di candidatura all'ECP Immunomodulation Investigator Award 2020 sono disponibili all'indirizzo: https://www.therakosinstitute.eu/the-mallinckrodt-2020/.

INFORMAZIONI SU THERAKOS

Mallinckrodt è l'unico produttore al mondo di sistemi pienamente integrati e convalidati per la somministrazione della terapia immunomodulatoria mediante ECP. Le piattaforme terapeutiche Therakos, compreso il sistema di fotoferesi di ultima generazione THERAKOS™ CELLEX™, vengono utilizzate da ospedali universitari, strutture sanitarie, e centri terapeutici in quasi 40 Paesi e hanno consentito di effettuare più di un milione di trattamenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.therakos.co.uk.

Per importanti informazioni sulla sicurezza relative al sistema di fotoferesi THERAKOS™ CELLEX™, visitare la pagina https://www.therakos.co.uk/important-safety-information-hp.

1. Jagasia M, Arora M, Flowers ME, et al. Risk factors for acute GVHD and survival after hematopoietic cell transplantation, Blood. 2012 Jan 5;119(1):296-307. doi: 10.1182/blood-2011-06-364265. Epub 18 ottobre 2011.

INFORMAZIONI SU MALLINCKRODT

Mallinckrodt è un'azienda attiva su scala globale formata da varie società interamente controllate che sviluppa, produce, commercializza e distribuisce terapie e prodotti farmaceutici specialistici. Tra le aree di attività dei brand specializzati dell'azienda nei vari segmenti rientrano le malattie autoimmuni e rare in settori specialistici quali neurologia, reumatologia, nefrologia, pneumologia e oftalmologia; l'immunoterapia e le terapie intensive respiratorie neonatali; i prodotti analgesici e gastrointestinali. Nel settore dei generici specialistici l'azienda si occupa di farmaci generici specifici e principi attivi farmaceutici. Per maggiori informazioni su Mallinckrodt, visitare www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt utilizza il proprio sito web per diffondere informazioni aziendali importanti, come comunicati stampa, presentazioni agli investitori e altri dati finanziari. Utilizza inoltre il sito per facilitare l'accesso pubblico a informazioni riguardanti l'azienda che devono essere comunicate in tempi brevi, prima o in luogo della distribuzione di un comunicato stampa o del deposito di documenti contenenti le stesse informazioni presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Pertanto, gli investitori sono invitati a consultare la pagina Investor Relations del sito web per conoscere informazioni importanti per cui tempestività è un fattore cruciale. I visitatori del sito possono inoltre registrarsi per essere informati mediante e-mail automatiche e altri avvisi della pubblicazione di nuove informazioni sulla pagina del sito Investor Relations.

