Mariah Carey & John Legend protagonisti di Florence4Ever allo Stadio Artemio Franchi

Il 4Ever Show, evento celebrativo ispirato ai legami storici tra la città di Firenze e gli Stati Uniti d' America, prodotto da Dream Loud, si terrà allo stadio Artemio Franchi il prossimo 8 giugno.

Biglietti in vendita dal 6 febbraio 2019.

NEW YORK e FIRENZE, Italia, 5 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Un'esperienza sinfonica pop e una festa per la città, Florence4Ever sarà prodotto da Dream Loud / 4Ever Brand e si svolgerà nello storico stadio Artemio Franchi, casa del Club ACF Fiorentina.

Prova qui il nuovo Multicanale interattivo per i comunicati stampa: https://www.multivu.com/players/it/8482151-dream-loud-florence4ever-mariah-carey-john-legend/

John Legend, vincitore di un Oscar, un Emmy, un Tony, un Golden Globe e 10 Grammy Award sarà protagonista dello show insieme a Mariah Carey, una delle icone della musica pop americana tra gli artisti di maggiore successo di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di copie vendute. Entrambi gli artisti saranno accompagnati da The Independence Orchestra, l'orchestra ufficiale degli spettacoli di 4Ever Brand e composta da oltre 100 musicisti selezionati tra i migliori complessi sinfonici d'Italia. Quella di Firenze sarà l'unica esibizione di Mariah Carey in Italia per il 2019, visto l'impegno con il suo "Caution" World Tour, e sarà anche l'unica esibizione estiva di John Legend in Europa.

Lo spettacolo 4Ever è l'unico festival di musica mainstream che promuove e integra totalmente tutti gli aspetti delle città che lo ospitano. A Firenze ha aperto la strada a una partnership rivoluzionaria tra Dream Loud e ACF Fiorentina che fonde città, sport e musica sotto un unico marchio e piattaforma.

Fondato nel 2013, 4Ever Brand ha portato la prima celebrazione ufficiale del 4 luglio nella la città di Orvieto con Orvieto4Ever, sempre al fine di promuovere e celebrare i valori universali di libertà, democrazia e uguaglianza presenti nella Dichiarazione di indipendenza.

Il coinvolgimento di Firenze come "4Ever City" è particolarmente significativo, lo stretto rapporto tra Italia e Stati Uniti risale all'amicizia tra Thomas Jefferson – terzo Presidente degli USA – e Phillip Mazzei. Nato e educato a Firenze, Mazzei lavorò con Jefferson per diventare tra i primi a portare i prodotti italiani in America e fu anche il primo a esprimere nei suoi scritti il concetto chiave di "all men being equal in nature", un principio di uguaglianza che Jefferson in seguito riformulò proprio nella Dichiarazione d'Indipendenza americana. Una testimonianza significativa di come le idee del Rinascimento non sono solo diventate le fondamenta su cui è stata costruita l'America, ma sono diventate un riferimento per l'affermazione dei diritti umani in tutto il mondo.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Sono lieto e orgoglioso che Firenze ospiti Florence4Ever per la prima volta, un importante evento internazionale con grandi star della musica mondiale. Ringrazio sinceramente gli organizzatori e la Fiorentina che sono riusciti a rafforzare ulteriormente la storica amicizia tra Firenze e gli Stati Uniti; la nostra città è ancora una volta un luogo privilegiato per concerti dal vivo e non vediamo l'ora di arricchire la nostra Estate Fiorentina con questo evento".

I biglietti sono disponibili esclusivamente tramite la piattaforma Viva Ticket con accesso diretto disponibile sul sito http://florence4ever.vivaticket.it/, per i tifosi della Fiorentina possessori della InViola Card sono previste tariffe scontate.

Biglietti VIP e informazioni sui pacchetti disponibili contattando VIP@Florence4Ever.it

SOURCE Dream Loud; ACF Fiorentina