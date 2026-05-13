MATRIX RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA IN SPAGNA CON L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DUE NUOVI PROGETTI RINNOVABILI

MADRID, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Matrix Renewables, piattaforma di energie rinnovabili supportata da TPG Rise, annuncia con successo l'allacciamento alla rete di due nuovi impianti in Spagna: Cruz de los Caminos e Piedra de la Sal. Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita e consolidamento del Gruppo nel mercato spagnolo delle energie rinnovabili.

Con questi due asset, Matrix raggiunge 15 progetti interconnessi in Spagna, per una capacità totale di 691MW. Il risultato conferma la solida capacità di esecuzione operativa della società e il suo impegno di lungo periodo nel sostenere la transizione energetica nel Paese tramite asset rinnovabili di elevata qualità.

Entrambi i progetti hanno completato gli iter tecnici e normativi necessari per la connessione alla rete. Progettati per fornire energia pulita e affidabile al sistema elettrico spagnolo, gli impianti contribuiscono alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della sicurezza energetica. Gli impianti hanno raggiunto il financial close all'inizio del 2025 e beneficiano di un PPA (Power Purchase Agreement) a lungo termine siglato con Merck, una corporate globale di primo livello.

A testimonianza della solidità della partnership sviluppata nel corso delle fasi di sviluppo dei progetti, Laurent Villiers, Associate Director Sourcing Lead Energies di Merck, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Matrix si fonda su affidabilità, professionalità e supporto costante". "La trasparenza, la reattività e l'impegno condiviso dimostrati in ogni fase della partnership sono stati determinanti per il raggiungimento di risultati concreti e sostenibili", ha aggiunto.

In merito all'importanza di questo traguardo nel percorso di crescita della società, Sergio Arbeláez, Managing Director, Head of Europe & LatAm, ha commentato: "L'allacciamento alla rete di Cruz de los Caminos e Piedra de la Sal segna un nuovo successo per l'azienda a cinque anni dalla sua fondazione". Ha poi concluso: "Questo passo consolida ulteriormente la nostra operatività in Spagna, un mercato di riferimento nel settore delle energie rinnovabili, e riflette la nostra visione di lungo periodo nel Paese".

Parallelamente, Matrix sta portando avanti una strategia focalizzata sull'ibridazione dei propri impianti (attuali e futuri) integrando sistemi di accumulo di energia e tecnologia eolica per ottimizzare le performance degli asset e aumentare la flessibilità della rete. La società sta inoltre accelerando sullo sviluppo di sistemi di storage a batteria stand-alone, per costruire un portafoglio diversificato capace di rispondere alle evoluzioni del sistema elettrico e dei mercati energetici.