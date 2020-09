Menarini Ricerche Annuncia l'Inizio della Fase di Espansione della Coorte dello Studio Clinico di SEL24/MEN1703 nella Leucemia Mieloide Acuta

DIAMOND-01 è uno studio clinico first-in-Human, di fase I/II di dose escalation ed espansione della coorte che valuta SEL24/MEN1703 in pazienti affetti da LMA – recidivante, refrattaria o non precedentemente trattata - non candidati a chemioterapia. L'espansione della coorte, che sarà condotta in importanti centri oncologici sia negli Stati Uniti che in Europa (Italia, Spagna e Polonia) e arruolerà pazienti con LMA recidivante o refrattaria, valuterà ulteriormente l'attività come singolo agente e il profilo di sicurezza di SEL24/MEN1703 alla dose raccomandata, definita nella fase di dose escalation dello studio.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Menarini Ricerche è la divisione del Gruppo Menarini dedicata alle attività di R&D, con un forte impegno nella ricerca e sviluppo in oncologia e un attivo coinvolgimento nell'area delle malattie infettive per la lotta contro la minaccia della resistenza antimicrobica, una preoccupazione crescente a livello globale.

Come parte del suo impegno in oncologia, la pipeline di Menarini comprende 5 nuovi farmaci sperimentali per il trattamento di tumori solidi e/o ematologici: due farmaci biologici (l'anticorpo MEN1112/OBT357 specifico per il CD157 e l'anticorpo coniugato con una potente tossina MEN1309/OBT076, il cui target è CD205) e 3 molecole di sintesi chimica (il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato SEL24/MEN1703, l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611 e un inibitore dell'istone deacetilasi di classe I, II e IV, Pracinostat).

L'acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica con sede a New York, ha ampliato il portfolio di prodotti oncologici di Menarini, sia con prodotti già commercializzabili che in fase di ricerca clinica tra cui tra cui ELZONRIS®, una nuova terapia mirata per il trattamento della neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN). Menarini ha inoltre stipulato un accordo di licenza con Radius Health per lo sviluppo e la commercializzazione di Elacestrant, un SERD in fase 3 in sviluppo avanzato, come trattamento ormonale per il cancro al seno. Inoltre, attraverso il lavoro di Menarini Silicon Biosystems, Menarini sta sviluppando tecnologie avanzate e prodotti per l'analisi di cellule rare con precisione a livello di singola cellula.

Menarini è un'azienda farmaceutica italiana con un fatturato di 3.793 miliardi di Euro, che conta più di 17.000 dipendenti. Menarini è focalizzata su aree terapeutiche con elevato medical need, con i suoi prodotti in cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. Con 16 siti di produzione e 10 centri di Ricerca e Sviluppo, i farmaci di Menarini sono disponibili in 140 paesi. Per ulteriori informazioni visita il sito www.menarini.com

