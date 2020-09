Menarini Ricerche annonce le début de l'expansion de sa cohorte pour l'étude clinique du SEL24/MEN1703 sur la leucémie myéloïde aiguë

DIAMOND-01 est un essai de Phase I/II mené pour la première fois chez l'homme, portant sur l'augmentation progressive des doses et l'expansion de cohorte du SEL24/MEN1703 chez les patients atteints de LMA, en rechute ou réfractaires, ainsi que chez les patients précédemment non traités et ne pouvant pas être traités par chimiothérapie. La cohorte d'expansion sera exploitée dans les principaux centres d'oncologie aux États-Unis et en Europe (Italie, Espagne et Pologne) et recrutera des patients atteints de LMA en rechute ou réfractaire. Elle évaluera davantage l'activité d'un agent unique et le profil d'innocuité du SEL24/MEN1703 à la dose recommandée, tel que déterminé dans la partie de l'étude portant sur l'augmentation progressive des doses.

À propos de Menarini

Menarini Ricerche, la division du Groupe Menarini dédiée à la R&D, œuvre avec un ferme engagement pour la recherche et le développement en oncologie, et participe activement à la recherche du domaine des maladies infectieuses, étant impliquée dans la lutte contre la menace de la résistance aux antimicrobiens, une préoccupation mondiale croissante.

Dans le cadre de son engagement en oncologie, le pipeline de Menarini comprend cinq nouveaux médicaments expérimentaux pour le traitement d'une variété de tumeurs hématologiques et/ou solides : deux produits biologiques (l'anticorps monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357 et l'anticorps anti-CD205 conjugué à des toxines MEN1309/OBT076) et trois petites molécules (l'inhibiteur double de la kinase FLT3 et PIM SEL24/MEN1703, l'inhibiteur de la PI3K MEN1611 et l'inhibiteur de l'histone désacétylase de classe I, II, et IV, le pracinostat).

L'acquisition de Stemline Therapeutics, une société biopharmaceutique basée à New York, a renforcé le portefeuille d'oncologie de Menarini avec l'ajout d'actifs à la fois commerciaux et cliniques, y compris ELZONRIS®, un nouveau traitement ciblé pour le traitement du néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques (NCDPB) . Menarini a également conclu un accord de licence avec Radius Health pour le développement et la commercialisation d'Elacestrant, un modulateur sélectif de l'activation des récepteurs aux œstrogènes MoSARE (SERM) par voie orale, dans le stade ultime de développement de Phase 3 en tant que traitement hormonal dans le cancer du sein. Grâce au travail de Menarini Silicon Biosystems, Menarini développe également des technologies et des produits de pointe pour étudier les cellules rares avec une précision à l'échelle cellulaire.

Le Groupe Menarini est une société de diagnostics et pharmaceutique internationale de premier plan, avec un chiffre d'affaires de 3,793 milliards d'euros et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques présentant d'importants besoins non satisfaits avec des produits pour la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Comptant 16 sites de production et 10 centres de recherche et développement, les produits de Menarini sont disponibles dans 140 pays du monde. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.menarini.com

