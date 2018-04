Meredith Corporation e Magenta lanciano Fortune Italia

NEW YORK, 17 aprile 2018 /PRNewswire/ -- Meredith Corporation (NYSE: MDP), una delle maggiori aziende americane di media e marketing e Magenta, una content factory giovane e dinamica, hanno annunciato oggi il lancio di Fortune Italia [www.fortuneita.com]. Il magazine sarà distribuito in Italia, Svizzera e Montecarlo e si occuperà di diversi argomenti che spaziano dall'economia alla politica, dalla tecnologia alle startup e innovazione. Attraverso un contratto di licenza con Meredith Corporation e Magenta, Fortune Italia sarà pubblicato mensilmente in italiano.

Fortune Italia includerà dei contenuti dell'edizione americana così come contenuti originali scritti dalla sua redazione in Italia. Fabio Insenga, Caporedattore di Fortune Italia sarà alla guida della redazione e coordinerà una squadra interna di redattori e 25 collaboratori e corrispondenti. La prima edizione cartacea del magazine sarà disponibile nelle edicole a partire dal 2 giugno 2018.

"Siamo entusiasti di collaborare con Magenta per portare il brand Fortune in Italia" ha dichiarato Alan Murray, Direttore Content di Meredith Corporation e Presidente di Fortune. "Siamo impazienti di poter offrire la capacità di Fortune ai lettori in Italia, dove si guarderà al brand come una valida fonte di notizie e informazioni economiche."

"Con il lancio di Fortune Italia si realizza la nostra idea di introdurre alcuni dei magazine più autorevoli nel mondo nel mercato italiano," ha detto Leonardo Donato, Amministratore Delegato di Magenta. "L'edizione italiana di Fortune sarà un'isola di democrazia, dove gli imprenditori, i manager, gli esperti, i giornalisti e le personalità internazionali potranno condividere esperienze e competenze e suggerire soluzioni per coloro che devono prendere decisioni."

"Prevediamo di poter fornire report di analisi approfondite sulle tendenze economiche e finanziarie," ha affermato Francesco Maria Avitto, Direttore Editoriale di Fortune Italia. "Presteremo molta attenzione alla sostenibilità e agli argomenti di responsabilità sociale e ambientale e alle nuove sfide in materia di salute ed energia. Anche con i nostri eventi, che abbracceranno importanti tematiche dalla green economy, alla salute, finanza, design, viaggio e tecnologia."

Visitare il sito www.fortuneita.com per conoscere le ultime tendenze in economia, le storie di successo, la newsletter, le classifiche e i video.

Meredith Corporation pubblica anche edizioni internazionali di Fortune con licenza in Cina, Grecia, India, Korea, Messico e Turchia.

INFORMAZIONI SU MEREDITH CORPORATION

Meredith Corporation (NYSE: MDP) (www.meredith.com) è al servizio del giornalismo da 115 anni. Oggi, Meredith utilizza diverse piattaforme di distribuzione — che comprendono televisione, stampa, digitale, mobile e video — per dare ai suoi fruitori i contenuti che desiderano e per trasmettere i messaggi dei suoi partner pubblicitari e di marketing.

Meredith's National Media Group raggiunge mensilmente quasi 200 milioni non duplicati di utenti americani, compreso l'85% delle donne americane millennial. Meredith è leader nel creare contenuti attraverso le piattaforme media e fasi della vita nelle aree chiave di interesse dei clienti, come personaggi famosi, cibo, lifestyle, casa, genitorialità, bellezza, moda, informazioni e sport. Meredith ospita inoltre solide attività di concessione di licenza per brand, che comprendono più di 3.000 SKU (stock keeping unit) di prodotti di marca in 4.000 negozi Walmart di tutti gli Stati Uniti. Il Meredith National Media Group comprende inoltre The Foundry, il laboratorio creativo e lo studio content all'avanguardia dell'azienda.

Informazioni su Magenta

Magenta è una content factory giovane e dinamica impegnata a offrire servizi, informazione, cultura e intrattenimento con particolare attenzione agli interessi editoriali. Il gruppo si propone di creare valore offrendo, ai suoi lettori e ai suoi clienti, prodotti di grande qualità. Costruire storie con un valore aggiunto. Ispirare. Stimolare dibattiti. Tutti i brand dei quali possiede la licenza (FORTUNE, MAXIM, FOOD & WINE e ISLANDS) sono nati per nutrire le passioni, stimolare l'interesse e soddisfare la curiosità. Magenta è proposta come un'azienda media, potendo contare sui brand leader nel loro mercato a livello internazionale.

