METZ sfrutta appieno l'enorme potenziale di QLED+: un nuovo orizzonte nell'eccellenza della visione

MILANO, 18 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Iniziando dalla produzione di radio, e passando poi ai flash per fotocamere e ai televisori, sin dalla sua fondazione METZ ha ampliato il marchio aziendale a ciclo continuo. Nel 2018, Metz Consumer Electronics GmbH ha lanciato ufficialmente il marchio METZ blue e, sulla base dei suoi 85 anni di esperienza nella produzione tradizionale tedesca, ha costantemente fornito soluzioni di qualità elevata per smart TV tramite il marchio METZ blue, integrando perfettamente la ricca eredità storica con la vitalità contemporanea e sintetizzando le sue storiche tradizioni con il dinamismo innovativo delle offerte proposte. Grazie a una solida esperienza commerciale in Europa, METZ ora ha ampliato la propria presenza dalla Germania a tutto il mondo.

Advantages of METZ QLED+ Technology

Per la maggior parte dei consumatori, il fattore chiave nell'acquisto di un televisore spesso è la qualità dell'immagine. Tra i principali pannelli TV, quelli più noti ai consumatori sono quelli LED, QLED, OLED e Mini LED. Gli apparecchi televisivi QLED si basano sui punti quantici, cioè nanocristalli semiconduttori che emettono specifici colori di luce quando vengono illuminati da una sorgente luminosa o dalla corrente elettrica. L'applicazione di QLED può aiutare a migliorare la qualità dell'immagine televisiva.

Rispetto ai QLED convenzionali, METZ ha aggiornato la tecnologia QLED dell'azienda portandola alla quarta generazione, denominata QLED+. Fiore all'occhiello dei successi tecnologici di METZ, QLED+ promette di rivoluzionare la qualità delle immagini, la durata e l'efficienza energetica. Fondamentalmente, QLED+ sfrutta la potenza dei punti quantici. L'attuale tecnologia QLED di quarta generazione, basata su una struttura innovativa che integra la pellicola a punti quantici negli strati delle piastre di diffusione, rende possibili ampi punti di gamma cromatica personalizzati e aumenta l'efficienza dell'emissione luminosa. Questa combinazione strategica utilizza una struttura monolivello per ottenere un'ampia gamma di colori di qualità superiore. Queste minuscole particelle che emettono luce di lunghezze d'onda specifiche quando eccitate da una fonte esterna sono le fondamenta di questa capacità tecnologica, che produce un'accuratezza e una luminosità del colore senza paragoni. Affrontando le preoccupazioni correlate all'insufficiente densità dei punti quantici all'interno delle piastre di diffusione quantistica, la tecnologia utilizza una retroilluminazione ad ampia gamma di colori per rafforzare lo spettro cromatico. Ma QLED+ non si limita a sfruttare i punti quantici; ne mette in luce il potenziale. QLED+ affina l'arte del controllo della luce, raggiungendo una microprecisione che eleva l'esperienza visiva a nuove altezze, il tutto grazie a un nuovo design strutturale.

QLED+ ha catturato l'attenzione internazionale con la sua retroilluminazione ad ampia gamma di colori e con la piastra di diffusione QD, oltre alle funzionalità per il benessere degli occhi e per il rispetto dell'ambiente.

Retroilluminazione con un'ampia gamma cromatica

L'aggiunta di uno strato di materiale con una ricca gamma di colori sulle microsfere di retroilluminazione si traduce in una gamma più pura di colori di retroilluminazione rispetto alle sorgenti a luce blu, e una larghezza di banda più ampia della luce bianca presenta colori e uniformità più realistici. Mentre i QLED tradizionali si basano su un sistema di retroilluminazione che a volte non riesce a fornire livelli di nero reali e soffre di limitazioni sul volume del colore, QLED+ si libera da questi vincoli. Incorporando un innovativo approccio all'illuminazione già orientato al futuro, QLED+ garantisce il controllo magistrale di ciascun pixel, con neri più profondi, bianchi più luminosi e una gamma dinamica che dà vita ai contenuti visivi con una vivacità senza precedenti.

Le piastre di diffusione QD

Mentre i QLED tradizionali ampliano la gamma cromatica utilizzando strati di pellicola a punti quantici rossi e verdi, la tecnologia QLED di quarta generazione integra in un unico elemento gli strati della pellicola QD e delle piastre di diffusione. Questa struttura monostrato migliora l'efficienza della retroilluminazione e porta a un aumento della trasmittanza pari al 25%. Il design della struttura QLED+ inoltre aumenta del 15% la durata dei display QLED+.

Benessere degli occhi e rispetto dell'ambiente

I pannelli QLED+ sono progettati anche nel rispetto dell'ambiente. L'eliminazione dello strato di pellicola nella struttura rende i pannelli QLED+ più rispettosi dell'ambiente, mentre la retroilluminazione con un chip a bassa luce blu riduce notevolmente i danni della luce blu agli occhi. Gli spettatori possono godersi immagini migliori a un prezzo conveniente, senza preoccupazioni di problemi alla vista. QLED+ è una soluzione per gli schermi che non solo soddisfa, ma supera persino le aspettative degli spettatori più esigenti di oggi. Nello specifico offre un livello di immersione che un tempo si riteneva impossibile da ottenere in casa. Le immagini 'fuoriescono' dallo schermo con colori e contrasti realistici, mentre i giochi e gli eventi sportivi diventano così vivaci e realistici da far sentire gli spettatori parte dell'azione. Grazie alla durata e longevità superiori di questa tecnologia, gli utenti possono godersi questo investimento senza preoccuparsi del degrado cromatico nel corso del tempo.

Guardando al futuro, QLED+ rappresenta molto più di un semplice passo avanti: è un faro che illumina il percorso verso esperienze visive eccezionali. Per chi vuole conoscere tutte le potenzialità di QLED+ e scegliere un prodotto METZ, il viaggio inizia qui: https://bit.ly/45spRqI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441253/Advantages_METZ_QLED__Technology.jpg