Michter's rilascerà un whisky US*1 Toasted Barrel Sour Mash per la prima volta

Quando il Michter's US*1 Sour Mash è stato scelto da The Whisky Exchange come "Whisky dell'Anno" per il 2019, questa è stata la prima volta in cui qualsiasi whisky statunitense abbia mai raggiunto questo traguardo. Questo whisky premiato è al cuore del Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash. Per realizzare questo speciale Toasted, Michter's parte da botti pienamente mature del suo whisky US*1 Sour Mash e trasferisce il whisky in botti specificamente tostate per un ulteriore invecchiamento. "Siamo stati molto contenti di come siano venuti fuori il nostro Toasted Barrel Bourbon e il Toasted Barrel Strength Rye, ed abbiamo scoperto che anche il nostro whisky Sour Mash è fantastico per una finitura in botte tostata," ha commentato il presidente di Michter's Joseph J. Magliocco.