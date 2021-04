MINISO annuncia il soft opening del suo primo punto vendita in Italia, e altri sono in arrivo

Il primo giorno di soft opening ha attirato una coda di clienti. Seguendo rigorosamente le normative locali in materia di prevenzione delle epidemie, il negozio ha limitato gli acquirenti all'interno del negozio a un massimo di 14 alla volta, senza tuttavia scoraggiare l'interesse dei clienti determinati a conoscere i prodotti MINISO. Molte persone hanno scelto di aspettare in coda fuori dal negozio. Con l'80% dei prodotti in un range di prezzo di 7 euro ad articolo, nella data dell'inaugurazione il negozio ha registrato una spesa media di 24,71 euro per ogni acquisto.

"I prodotti di MINISO sono molto competitivi in termini di design, prezzo e qualità" ha dichiarato Shimon Ladkani, Vice Presidente di MINISO Italia; "MINISO ha creato un ambiente accogliente e rilassante nei suoi negozi, per garantire ai clienti un'esperienza piacevole di shopping. Si tratta di una caratteristica che sicuramente sarà apprezzata dai consumatori italiani".

Il Sig. Ladkani, che è anche un noto distributore di abbigliamento in Italia, fornisce da anni assistenza e supporto alle locali catene di abbigliamento tra cui Zuiki, Clayton e Nuna Lie. Con numerose risorse a livello di vetrine, canali e licenziatari, il Sig. Ladkani è fiducioso nell'espansione di MINISO nel mercato italiano.

Subito dopo l'inaugurazione del primo negozio a Roma, MINISO aprirà altri tre negozi nel mese di aprile, tra cui uno a Catania, uno nel Centro Commerciale Euroma 2 a Roma e un altro nel Centro commerciale Aprilia 2 a Latina. Il flagship store MINISO dovrebbe aprire a giugno nel centro commerciale Porta di Roma, uno dei più grandi di Roma.

Nonostante la pandemia, MINISO ha continuato la sua espansione in Europa ed è entrata in diversi nuovi mercati nel corso del 2020, aprendo i suoi primi punti vendita a Malta, in Islanda, Francia, Portogallo e molte altre regioni. Oltre ai nuovi ingressi sul mercato, ha anche aggiunto altri negozi ai suoi mercati esistenti. All'inizio di questo mese, MINISO ha aperto il suo 27° punto vendita in Spagna, mostrando il grande potenziale del marchio in un momento di ridimensionamenti e chiusure in tutto il settore.

Informazioni su MINISO

MINISO (NYSE: MNSO) è un rivenditore di prodotti lifestyle che offre articoli per la casa, cosmetici, prodotti alimentari e giocattoli di alta qualità a prezzi accessibili. Dal suo primo punto vendita aperto a Canton nel 2013, MINISO ha inaugurato più di 4.514 negozi in oltre 80 Paesi e regioni. Con un'attenzione particolare al design elegante e alle tendenze più divertenti, la sua missione è consentire a tutti di godere delle piccole sorprese della vita.

