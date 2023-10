Mintos lancia gli investimenti in obbligazioni frazionarie ad alto rendimento per gli investitori al dettaglio

RIGA, Lettonia, 17 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Mintos , la più grande piattaforma in Europa per gli investimenti in prestiti, è lieta di annunciare sulla sua piattaforma il lancio di Fractional Bonds, obbligazioni frazionarie ad alto rendimento. Questa offerta apre il mondo dei titoli a reddito fisso agli investitori al dettaglio in Europa, rendendo accessibile e facile per chiunque diversificare il proprio portafoglio con le obbligazioni.

Storicamente le obbligazioni, e in particolare le obbligazioni ad alto rendimento, sono state prevalentemente alla portata di investitori istituzionali o di privati detentori di ingenti capitali, rendendole notevolmente meno accessibili agli investitori al dettaglio. A partire da oggi, Mintos consente ai privati di investire in obbligazioni ad alto rendimento con soli 50 euro e zero commissioni, trasformando il modo in cui le persone si avvicinano agli investimenti in strumenti di debito.

Inizialmente, Mintos offrirà investimenti in obbligazioni societarie ad alto rendimento emesse dalle società di prestito presenti sulla piattaforma Mintos. Nel frattempo, la società sta già lavorando per espandere la propria offerta per comprendere obbligazioni di aziende in vari settori, come l'agricoltura, l'industria manifatturiera e altro ancora.

Per accedere alle obbligazioni ad alto rendimento su Mintos, gli investitori investono in Fractional Bonds, titoli garantiti da attività emessi dalla società di progetto Mintos che riflettono pienamente i guadagni economici e i rimborsi di capitale legati a specifiche obbligazioni sottostanti. Pertanto, attraverso le obbligazioni frazionarie, gli investitori godono di rendimenti fissi e regolari dall'obbligazione sottostante. Ogni Fractional Bond è associata a un numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) univoco, garantendo trasparenza e tracciabilità.

"Mintos si impegna a consentire a chiunque di assumere il controllo del proprio futuro finanziario fornendo accesso a una vasta gamma di opportunità di investimento. Il lancio di obbligazioni frazionarie ad alto rendimento rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di questo obiettivo, garantendo che tutti gli investitori, indipendentemente dai loro mezzi finanziari, possano beneficiare della stabilità dei rendimenti e della bassa volatilità offerta dalle obbligazioni". commenta Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos.

Per ulteriori informazioni su Mintos e sui Fractional Bonds, visita Mintos bonds .

Informazioni su Mintos

Mintos è una società leader nel settore della tecnologia finanziaria con sede a Riga, in Lettonia. Fondata nel 2015, Mintos è diventata la più grande piattaforma europea per gli investimenti in prestiti, gestendo oltre 600 milioni di euro di asset in amministrazione e servendo una comunità diversificata di oltre 500.000 utenti registrati. Progettato per gli investitori che cercano semplicità, Mintos offre una piattaforma facile da usare con portafogli automatizzati, consentendo agli utenti di aumentare la propria ricchezza a partire da soli 50 €. Mintos è una società di investimento autorizzata dalla MiFID, che aderisce a tutti i requisiti di protezione degli investitori.

