Monitoraggio continuo della glicemia: arriva il cerotto digitale di Menarini Diagnostics

Con l'utilizzo del glucometro tradizionale i pazienti devono pungere il dito e prelevare una goccia di sangue fino a dieci volte al giorno e, in alcuni casi anche di notte. Con GlucoMen® Day, Menarini Diagnostics cambierà la vita di migliaia di persone che non dovranno più ripetere questa fastidiosa routine. A sostituire aghi e punture ci sarà un nuovo dispositivo, a forma di cerotto, indossabile per due settimane consecutive. Chi lo utilizza, inoltre, potrà visualizzare il suo andamento glicemico in ogni momento della giornata direttamente dall'app istallata sul suo smartphone. Il paziente potrà settare anche degli alert a seconda delle esigenze personali dell'utente che lo aiuteranno a monitorare i valori quando superano i limiti di sicurezza.