Mr. Pringles, l’iconica mascotte del brand Pringles, rinnova il suo look nel 2021 diventando sempre piu’ divertente e audace

Nel 1967, Arch Drummond disegnò a New York il primo e originale Mr. P, e, da allora, l'adorabile mascotte è diventata un'icona globale sinonimo di divertimento, trovandosi anche a fare da guest-star in un episodio dei Simpson.

Per rimanere al passo con i tempi, dal lancio di Pringles, Mr. P ha cambiato sei diversi look. Oggi, a vent'anni dal suo ultimo redesign, la nuova versione 2021 di Mr. P è la più audace in assoluto.

Pringles rimane un brand molto amato dai consumatori che, a partire da fine settembre, potranno acquistare i tubi con il nuovo design nei principali supermercati ed ipermercati di tutta Italia.

Nel corso degli anni, il brand ha offerto ai consumatori più di 102 diversi gusti di Pringles, compresi quelli più innovativi e divertenti come Pizza, Ketchup, Ham & Cheese e molti altri. In Italia, il gusto più amato rimane Original, seguito dai popolari Paprika, Sour Cream and Onion e Hot & Spicy.

Elisa Tudino, Marketing Activation Lead di Kellogg Italia, ha commentato: "Mr. Pringles, la mascotte fedele di Pringles, ha rinnovato il suo look diventando ancora più audace. Sono entusiasta del nuovo aspetto di Mr. P che rimane sempre un'icona ma diventa ancora più moderno e divertente ".

Mr. P e l'iconico tubo hanno rinnovato il proprio aspetto ma lo snack mantiene il suo fantastico sapore e la sua croccantezza, tanto amati dai fan.

Per ulteriori informazioni, visitare www.pringles.com

Campioni di prodotto sono disponibili su richiesta.

Ufficio Stampa Kellogg

Piera Regina [email protected]

About Kellogg Company

Kellogg Company (NYSE: K) ha la visione di un mondo migliore e più giusto in cui le persone non siano semplicemente "nutrite", ma appagate da quello che mangiano. Kellogg, con i suoi prodotti, vuole contribuire a creare un futuro migliore, dove ci sia "un posto a tavola" per il maggior numero possibile di persone. I brand di Kellogg includono Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® ed altri. Nel 2020, l'azienda ha ottenuto un fatturato totale di circa 13.8 miliardi di dollari, grazie soprattutto agli snacks, ai cereali, ai frozen foods e ai noodles. Kellogg ha creato la piattaforma Kellogg's® Better Days, un insieme di iniziative di CSR con cui l'azienda vuole dare il suo contributo per combattere la fame e creare un futuro migliore per 3 miliardi di persone entro la fine del 2030.

Visit www.KelloggCompany.com or www.OpenforBreakfast.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1633819/Pringles_photo.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507985/Kelloggs_Logo.jpg

Link correlati

http://www.pringles.com

http://www.KelloggCompany.com



SOURCE Kellogg Company