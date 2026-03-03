Nasce Carers Help della trentina Romina Sarcletti, l'app che semplifica la vita dei caregiver familiari

«Carers Help nasce dall'esigenza concreta di dare un supporto reale a chi si prende cura degli altri ogni giorno – spiega Romina Sarcletti –. Dopo l'esperienza con mia madre, ho sentito il bisogno di creare uno strumento che aiutasse i caregiver a organizzarsi meglio e a non sentirsi soli in un percorso spesso complesso e impegnativo». Questo percorso ha permesso a Romina di comprendere in prima persona le difficoltà organizzative, emotive e comunicative che oltre 7 milioni di caregiver in Italia si trovano ad affrontare ogni giorno.

L'app è pensata per rispondere ai bisogni concreti di familiari e caregiver, spesso chiamati a gestire non solo l'aspetto emotivo dell'assistenza, ma anche l'organizzazione pratica del lavoro di una o più badanti. Carers Help si propone come uno strumento di supporto ai caregiver semplice e intuitivo per coordinare l'assistenza, migliorare la comunicazione e ridurre il carico di stress.

L'app consente alle famiglie di:

Organizzare i turni e le attività di assistenza quotidiana

Condividere informazioni importanti sulla persona assistita

Impostare promemoria per l'assunzione dei farmaci e gli appuntamenti medici

Gestire le spese quotidiane

Monitorare la disponibilità di medicinali e ausili per l'incontinenza

Garantire continuità e chiarezza nella gestione dell'assistenza

L'applicazione si rivolge in particolare alle famiglie che convivono con l'Alzheimer, ma è progettata per adattarsi anche ad altre situazioni di fragilità e non autosufficienza, rappresentando un valido alleato per una gestione più consapevole e organizzata dell'assistenza domiciliare.

Carers Help è una start-up fondata dalla trentina Romina Sarcletti con l'obiettivo di supportare le famiglie che affrontano la sfida quotidiana di assistere persone fragili affette da Alzheimer o altre malattie croniche e degenerative. Nata dall'esperienza diretta della fondatrice come caregiver, Carers Help sviluppa soluzioni digitali semplici e intuitive per migliorare l'organizzazione dell'assistenza familiare, incoraggiare la collaborazione tra familiari e badanti e ridurre il carico emotivo e gestionale che spesso grava sui caregiver. L'app Carers Help, disponibile su Android e iOS, consente di coordinare turni, pianificare attività e appuntamenti, gestire terapie monitorare la disponibilità di medicinali e ausili per l'incontinenza, gestire le piccole spese quotidiane e condividere informazioni importanti con familiari e assistenti promuovendo una maggiore continuità, trasparenza e tranquillità nell'assistenza.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2922063/Carers_Help_ITA.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922062/Carers_Help.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2922061/Carers_Help_Logo.jpg