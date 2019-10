Nippon Express ha aperto un account LinkedIn ufficiale

TOKYO, 16 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. ha aperto un account LinkedIn ufficiale martedì, 1° ottobre.

Nel "Business plan 2023 di Nippon Express Group -Crescita dinamica-", iniziato nell'aprile di quest'anno, Nippon Express punta a diventare una società di logistica mondiale con una forte presenza nel mercato mondiale e una visione a lungo termine. A sostegno di questa iniziativa, Nippon Express sta compiendo sforzi per innovare le proprie strategie di pubbliche relazioni.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI3im_1449C9rT.jpg)

Più di 3,2 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano i social media e molte aziende in tutto il mondo utilizzano gli strumenti digitali per le loro attività. Nell'ambito degli sforzi concreti per innovare le proprie strategie di pubbliche relazioni, Nippon Express ha deciso di aprire un account ufficiale su LinkedIn, una delle più grandi piattaforme del mondo di social media specializzate nell'uso aziendale. Nippon Express fornirà varie informazioni al mondo attraverso LinkedIn per aumentare la visibilità del Gruppo Nippon Express all'estero.

(Immagine1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI1fl_Ai0eAX76.jpg)

(Immagine2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI2lg_0w305hIR.jpg)

Account LinkedIn ufficiale: NIPPON EXPRESS GROUP

