Nonostante il coronavirus, le aste di Buchbinder sulla strada del successo

REGENSBURG, Germania, 30 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Nonostante il coronavirus, Buchbinder Auktion è stata in grado di acquisire oltre 650 nuovi clienti nei primi sei mesi dell'anno. Tra i nuovi ingressi da gennaio, i rivenditori di auto (513 società) rappresentano la quota maggiore (79%), mentre un altro 19% dei nuovi partecipanti è costituito da garage (124 società). Il restante 2% degli offerenti (13 società) proviene da altri settori, come l'idraulica e riscaldamento o i trasporti.

Grazie soprattutto ai nuovi clienti, Buchbinder ha registrato una media di oltre un quarto di partecipanti in più per giorno d'asta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (la registrazione alle aste di Buchbinder ha luogo per giorno d'asta). In media, circa 349 partecipanti hanno preso parte alle 23 giornate d'asta dell'azienda nel 2020. Nel 2019, una media di circa 244 partecipanti avevano preso parte a un totale di 18 giorni di aste. Gli aumenti sono stati particolarmente consistenti in aprile e maggio. Solo in marzo si è registrato un lieve calo.

"Il fatto che siamo stati in grado di conquistare così tanti nuovi clienti nonostante il coronavirus, ha dimostrato che un numero sempre maggiore di rivenditori e garage riconoscono i vantaggi associati alle nostre aste", afferma Markus Utke, Responsabile del Remarketing di Buchbinder. "Ciò include il fatto che non esiste una commissione d'asta perché i veicoli provengono dalla nostra flotta. Allo stesso modo, non vi sono vendite provvisorie o rinegoziazioni, la decisione di vendita viene presa immediatamente al momento dell'accettazione dell'offerta. Inoltre, un maggior numero di professionisti sembra essere alla ricerca di acquisti, poiché si aspettano un incremento della domanda di veicoli usati".

