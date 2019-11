Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2020: l'esperienza di guida approda a un nuovo livello

la tecnologia, la guida autonoma e la connettività, applicate, al prezioso patrimonio tecnico e alle ineguagliabili emozioni al volante. Esordiscono i sistemi ADAS di livello 2, in perfetto equilibrio tra piacere di guida e sistemi di assistenza; il nuovo infotainment, fruibile e intuitivo con servizi connessi e l'inedito Alfa Connect 8.8'' Multitouch, ottimizzato nella grafica secondo la logica dei widget . L'interfaccia uomo-macchina è stata completamente ridisegnata, mentre gli interni prevedono l'adozione di materiali rinnovati e una nuova organizzazione degli spazi per un comfort di bordo di livello superiore, grazie a interventi mirati relativi alla consolle centrale, completamente ridisegnata per accogliere vani portaoggetti più ampi e accessibili. Tra tante novità, un certezza: i l piacere di guida resta un riferimento grazie allo sterzo diretto, alla distribuzione perfetta dei pesi e alle risposte del veicolo sempre entusiasmanti.

La nuova logica di gamma di Giulia e Stelvio MY2020 prevede allestimenti dai nomi iconici – Super, Sprint, Veloce, Ti –, le cui identità sono ben differenziate, con soluzioni pensate per le esigenze di chi cerca la sportività e di chi predilige il comfort attraverso la cura dei dettagli: Dark Miron e alluminio su Sprint, ad esempio; eleganza esclusiva su Ti, con inserti in legno e pelle pregiata; sedili sportivi dedicati su Veloce con cerchi in lega da 19" su Giulia e da 20" su Stelvio. Non mancano versioni specifiche per la clientela Business.

Nuova anche la logica dei colori con un approccio emozionale che raggruppa le livree per classe e non semplicemente per tecnologia. Le categorie sono quattro: Competizione, riferimento alla tradizione sportiva del marchio e vernici tristrato Bianco Trofeo e Rosso Competizione; Metal, enfatizza l'anima dinamica del brand attraverso il Verde Visconti (novità per Giulia), Grigio Vesuvio, Grigio Stromboli, Grigio Silverstone, Grigio Vulcano, Blu Misano, Blu Montecarlo oltre ai i nuovi Blu Anodizzato e Bianco Lunare; Solid, con Bianco, Rosso Alfa e Nero (esclusivo per Giulia); Old Timer, richiama l'heritage Alfa Romeo con l'Ocra GT Junior e il Rosso 6C Villa d'Este.

La gamma di motorizzazioni è completa, sia a benzina sia turbodiesel, con potenze comprese tra 136 e 280 CV, trasmissione automatica e trazione posteriore o integrale.

