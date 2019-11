Nuovo report di Adjust e App Annie: le app di mobile banking hanno il massimo livello di fidelizzazione

I dati parlano chiaro: le app per pagamenti digitali prosperano a livello globale

SAN FRANCISCO, BERLINO, e TOKYO, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Adjust , leader di settore negli strumenti di misurazione, prevenzione delle frodi e sicurezza informatica per dispositivi mobili, e App Annie , leader nel settore di analisi dati sul mercato mobile, hanno rilasciato oggi il Mobile Finance Report 2019 . Questo report evidenzia quali siano i mercati in forte crescita per le app di mobile banking e illustra i parametri di riferimento e le metriche, su cui gli specialisti di marketing devono puntare per acquisire e mantenere utenti di alto valore.

Questo report globale si basa sui dati interni di Adjust e App Annie dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e analizza oltre 90 app provenienti da 36 paesi.

La regione Asia Pacifico è leader nell'uso di app finanziarie a livello globale, ma anche i mercati occidentali si preparano a una crescita sorprendente in questo settore

In Asia, il download di app finanziarie, guidato dalla diffusione di super app come WeChat e Alipay, è cresciuto di quasi 4 volte in solo quattro anni. I download sono passati da 383 milioni nel 2014 a un picco di 1,84 miliardi nel 2018.

La diffusione di app in Europa e Nord America muove i primi passi verso una crescita notevole. Da questo forte dinamismo, accentuato dal crescente interesse dei consumatori per le banche unicamente mobile e per servizi finanziari semplificati, si intuisce che queste aree siano "all'inizio di una crescita esponenziale".

"Le app finanziarie hanno assistito a una crescita vertiginosa negli ultimi quattro anni", ha dichiarato Paul H. Müller, cofondatore e direttore tecnico di Adjust. "Ma grandi numeri in termini di download non si traducono automaticamente in fidelizzazione. Quello che conta è usare i dati analitici per anticipare le esigenze degli utenti, targhetizzandoli con azioni più mirate e costruendo così una relazione profonda con ogni singolo utente".

Le app finanziarie hanno una fidelizzazione più forte e duratura

Quasi un terzo (32%) degli utenti torna sull'app già il primo giorno e il 15% ne fa ancora uso al trentesimo giorno. Paragonate ad altri 15 segmenti, le app di mobile banking si posizionano terze per tasso di fidelizzazione al giorno 30, precedute solo da attualità (18%) e musica (17%).

Nel complesso, le performance delle app di mobile banking sono molto più uniformi e meno altalenanti di quelle di molti altri settori. La curva di fidelizzazione per le app di mobile banking presenta ampie opportunità per coinvolgere e suscitare nuovamente l'attenzione di quegli utenti che, nelle prime fasi del ciclo di vita, mostrano segni di disinteresse.

Le app per pagamenti digitali guidano la prossima ondata di innovazione finanziaria

La diffusione di app dedicate ai pagamenti digitali è notevole, ma i tassi di fidelizzazione moderati suggeriscono agli specialisti di marketing di sfruttare maggiormente canali e approcci per stimolare e motivare il proprio pubblico. Un'analisi dei tassi di fidelizzazione in 15 categorie di app mostra che per le app dedicate ai pagamenti c'è ancora margine di crescita.

"Considerati i tassi di crescita e fidelizzazione a cui stiamo assistendo per le app finanziarie, i dispositivi mobili stanno diventando il canale effettivo di gestione del denaro", ha dichiarato Danielle Levitas, vicepresidente esecutivo Global Marketing & Insight di App Annie. "Le app vincenti saranno quelle in grado di offrire agli utenti un onboarding in-app semplice, un'esperienza utente intuitiva, alti livelli di sicurezza e un'esperienza più personalizzata".

Per ulteriori risultati e informazioni, oltre che per approfondimenti sulle app dedicate ai pagamenti nella regione Asia Pacifico, scarica il report completo qui .

