Relatório da Adjust e do App Annie revelam: Aplicativos de mobile banking são líderes em fidelidade de usuários

SÃO FRANCISCO, BERLIM, e TÓQUIO, 20 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Adjust , líder de indústria em medição móvel, prevenção contra fraudes e segurança cibernética, publicou hoje o Relatório de Finanças Mobile 2019 em cooperação com o App Annie , líder em dados de mercado mobile e análise. O relatório destaca os mercados com forte crescimento em aplicativos bancários e detalha os benchmarks e as métricas que os profissionais de marketing devem buscar para adquirir e reter públicos importantes.

O relatório global — que parte de dados internos da Adjust e do App Annie de 1° de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019 — analisa mais de 90 aplicativos de 36 países.

A região APAC é líder mundial no uso de aplicativos financeiros, porém os mercados ocidentais estão prontos para crescer vertiginosamente

Os downloads de aplicativos financeiros na Ásia, impulsionados pela adoção de super aplicativos como WeChat e Alipay, cresceram quase quatro vezes em apenas quatro anos. Os downloads saltaram de 383 milhões em 2014 para atingir 1,84 bilhão em 2018.

A adoção de aplicativos na Europa e na América do Norte está nos estágios iniciais de uma poderosa trajetória de crescimento. Essa forte conjuntura, alimentada pelo interesse crescente dos consumidores por bancos mobile e serviços financeiros descomplicados, sugere que essas regiões estão "à beira de um crescimento exponencial".

"Os aplicativos financeiros tiveram um enorme crescimento nos últimos quatro anos", afirma Paul H. Müller, cofundador e CTO da Adjust . "Mas um grande número de downloads nem sempre se traduz em lealdade. O segredo é usar análises para antecipar as necessidades do usuário, definir e direcionar segmentos de clientes e criar relacionamentos profundos com cada usuário".

Aplicativos financeiros retêm bem e por mais tempo

Quase um terço (32%) dos usuários retorna no Dia 1, e 15% ainda usam o aplicativo no Dia 30. Comparados a 15 categorias de aplicativos diferentes, os aplicativos bancários chegam à terceira posição, com uma taxa de retenção no Dia 30 que perde apenas para as categorias Notícias (18%) e Música (17%).

De modo geral, o desempenho dos aplicativos bancários é muito mais consistente — e bem menos irregular — do que outros aplicativos verticais. A curva de retenção em aplicativos bancários releva grandes oportunidades para reengajar e redirecionar usuários que mostram sinais de desinteresse no começo do ciclo de vida.

Aplicativos de pagamento impulsionam a próxima onda de inovação financeira

A adoção de aplicativos de pagamento é forte; no entanto, taxas moderadas de retenção sugerem que os profissionais de marketing deveriam usar mais canais e abordagens para ativar e motivar seus públicos. Uma análise das taxas de retenção em 15 categorias de aplicativos mostra que os aplicativos de pagamento têm espaço para crescer.

"Considerando as taxas de crescimento e retenção que estamos vendo nos aplicativos financeiros, os dispositivos mobile estão se tornando o principal canal para administrar dinheiro",diz Danielle Levitas, EVP de Global Marketing e Insight do App Annie. "Os aplicativos que saem ganhando serão aqueles que oferecerem aos usuários uma integração simples no aplicativo, uma UX intuitiva, forte segurança e uma experiência mais personalizada".

Para mais descobertas e as conclusões importantes, assim como os aplicativos de pagamento de destaque na região APAC, baixe o relatório completo aqui .

