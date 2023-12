OC&C Strategy Consultants diventa una B Corporation certificata

MILANO, 5 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- OC&C Strategy Consultants (OC&C), società di consulenza strategica globale, è diventata una B Corp certificataTM, entrando a far parte di una comunità globale di aziende impegnate a coniugare profitto e responsabilità.

In qualità di B Corp certificata, OC&C Strategy Consultants è stata sottoposta a una rigorosa valutazione da parte di B Lab, rispettando elevati standard di impatto sociale e ambientale. Questa certificazione riflette anche la continua dedizione dell'azienda ad usare il business come forza positiva, testimoniata dall'impegno legale verso la governance degli stakeholder e dalla promessa di miglioramento continuo.

OC&C si è sempre impegnata a costruire per il lungo termine – sia per i propri clienti che per l'azienda stessa – e la B Corp si accorda bene con questi valori e alle iniziative già perseguite. Come azienda orientata alle persone, OC&C è impegnata a diventare la destinazione migliore per i talenti più brillanti della consulenza strategica, cercando di garantire che persone provenienti da contesti diversi siano ben preparati per prosperare come dipendenti e individui. In questo modo OC&C dispone del team più forte possibile per offrire ai propri clienti una consulenza su misura di alta qualità.

Nella comunità più ampia, il lavoro per i clienti dell'azienda incorpora sempre più i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) e le risorse dedicate alle attività pro bono sono aumentate continuamente fino a raggiungere quasi l'1,5% dei ricavi.

Dal punto di vista ambientale, l'azienda ha compiuto notevoli passi avanti nell'effettuare misurazioni approfondite delle proprie emissioni e nel definire e perseguire obiettivi su base scientifica, per ridurre al minimo il proprio impatto nel breve e nel lungo periodo.

In qualità di B Corp certificata, OC&C Strategy Consultants intende dimostrare che la redditività e la responsabilità sociale non si escludono a vicenda, ma sono parte integrante di un modello di business lungimirante e efficace.

Will Hayllar, Global Managing Partner di OC&C, ha commentato l'annuncio:

"Aspiravamo a diventare una B Corp per mettere in pratica i nostri valori, andando oltre il profitto per avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Come società di consulenza strategica globale che sta crescendo in dimensioni e capacità di influenza, è fondamentale garantire che questi principi siano insiti sia nel nostro lavoro per i clienti sia nel modo in cui la nostra azienda opera più in generale".

"Il fondamento della nostra attività sono le nostre persone. Spero che questa certificazione infonda un senso di orgoglio e motivi un impegno ancora maggiore nella nostra missione collettiva".

Deidre Sorensen, Partner e Responsabile Globale ESG di OC&C, ha aggiunto:

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di oltre 7.000 aziende B Corp nel mondo, unite dall'impegno di usare il business come forza positiva. E sebbene questo sia un momento da celebrare, sappiamo che è solo l'inizio. Dalla nostra impronta di carbonio al benessere dei nostri stakeholder, ogni aspetto del nostro impatto sarà rivisto su base continuativa, alla ricerca di modi per creare un cambiamento positivo. Prendere questo impegno è una sfida ardua, ma è fondamentale se vogliamo avere un impatto duraturo in modo autentico.''

Chris Turner, Direttore Esecutivo di B Lab UK, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere OC&C Strategy Consultants nella comunità delle B Corp. Questo è un movimento di aziende che si impegnano a cambiare il modo in cui operano e che credono che il business possa essere una forza positiva. Sappiamo che OC&C Strategy Consultants sarà una formidabile risorsa aggiuntiva alla comunità e continuerà a portare avanti la discussione".

OC&C guarda con impazienza a questo nuovo emozionante capitolo e invita e incoraggia con entusiasmo le società del settore a unirsi a loro, per rimodellare il panorama della consulenza e l'impatto positivo che possono generare collettivamente.

Informazioni su OC&C

Fondata nel 1987, OC&C è una società di consulenza strategica leader a livello globale, che offre una visione chiara delle questioni più complesse affrontate oggi sai manager. Tra i clienti di OC&C figurano alcune delle aziende più rispettate al mondo nei settori retail, beni di consumo, tempo libero e ospitalità, media, tecnologia, prodotti e servizi industriali e private equity.

Per ulteriori informazioni su OC&C Strategy Consultants, visitare il sito occstrategy.com

Informazioni su B Lab:

B Lab sta trasformando l'economia a beneficio di tutte le persone, le comunità e il pianeta. Leader nel cambiamento dei sistemi economici, la nostra rete globale crea standard, politiche e strumenti per le imprese e certifica le aziende - note come B Corp - che aprono la strada. Ad oggi, la nostra comunità globale comprende oltre 7.000 B Corp in 90 Paesi e 161 settori industriali, e oltre 150.000 aziende gestiscono il loro impatto con il B Impact Assessment e l'SDG Action Manager.

Bcorporation.eu