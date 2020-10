Oclean Air2---il primo spazzolino da denti Mute al mondo

Lo spazzolino Oclean Air2 combina un azionamento elettrostatico ad ultrasuoni che cancella il rumore e la tecnologia del motore ultra-silenzioso per ottenere la natura silenziosa dell'industria degli spazzolini elettrici, con livelli di rumore fino a 30 decibel. Quando lo spazzolino è acceso, si sente a malapena il suo suono, tranne che per la vibrazione della mano. Gli utenti che hanno usato spazzolini elettrici ordinari hanno un problema con il rumore. Soprattutto quando si usa uno spazzolino elettrico al mattino o alla sera, il rumore dello spazzolamento può facilmente svegliare i membri della famiglia che dormono. Per affrontare questo problema, il marchio Oclean ha sviluppato appositamente la tecnologia del motore ultra-silenzioso. Questo non è solo un progresso del prodotto, ma anche un progresso della tecnologia industriale...