Oltre 15.000 visitatori alla Business of Design Week 2025

Hong Kong e Italia promuovono l'innovazione interdisciplinare guidata dalla curiosità

HONG KONG, 15 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il Business of Design Week (BODW) 2025 Summit, l'evento annuale di punta in Asia dedicato a design, innovazione e marchi, si è concluso il 5 dicembre presso l'Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Il Summit di quest'anno, incentrato sul tema "Curiosity Provokes Design Innovation" (La curiosità genera innovazione nel design), ha collaborato con l'Italia per riunire circa 50 esperti e leader aziendali provenienti da marchi e organizzazioni leader come FERRAGAMO, Buccellati, EssilorLuxottica, 10 Corso Como, Pininfarina, Minotti, Molteni&C., Moroso S.p.A., VILLARI srl., i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e molti altri. Il Summit ha attirato oltre 15.000 visitatori in presenza e un pubblico online globale, dimostrando il ruolo di Hong Kong come "Super-Connector" e "Super Value-Adder" nella comunità del design globale e rafforzando la sua posizione centrale per il dialogo culturale internazionale tra Oriente e Occidente.

Il BODW 2025 Summit è stato sponsorizzato dalla Cultural and Creative Industries Development Agency, facente parte dell'Ufficio per la cultura, lo sport e il turismo del governo della RAS di Hong Kong. Sviluppato attorno a sei temi principali ( Visioni urbane, Rivoluzione della mobilità, Vita artigianale, Lusso reinventato, Innovazione con intelligenza artificiale e tecnologia, e Innovazione culturale e creatività), l'evento ha ospitato discorsi programmatici, panel e dibattiti informali.

Carlo Ratti, co-fondatore di CRA – CARLO RATTI ASSOCIATI, ha aperto il Summit con un discorso stimolante che ha definito il tono alle discussioni tematiche dell'evento. Ratti ha condiviso l'urgente necessità di design thinking, soluzioni interdisciplinari e collaborazione intergenerazionale per affrontare i problemi della crisi climatica e del calo demografico. Mettendo in discussione "l'idea dell'architetto o del progettista prometeico", Ratti ha sottolineato: "Oggi, nel momento in cui il pianeta è già cambiato, [il design] deve ancora concentrarsi sulla mitigazione, ma anche sull'adattamento'".

Nel discorso di chiusura, il Console Generale d'Italia a Hong Kong e Macao, Carmelo Ficarra, ha dichiarato: "Visto tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme negli ultimi 12 mesi, penso che abbiamo avviato qualcosa di importante, ovvero una collaborazione a lungo termine. Ho ricevuto molti feedback positivi dai partecipanti e dai relatori che hanno preso parte all'evento quest'anno. Grazie mille per averci ospitato. Siamo molto onorati di essere vostri partner quest'anno e non vediamo l'ora di rafforzare le relazioni tra Italia e Hong Kong. Infine, vorrei congratularmi con la Svizzera, che sarà il prossimo Paese partner della Business of Design Week 2026."

Viveca Chan, Vicepresidente dell'HKDC, ha dichiarato: "Abbiamo lavorato a stretto contatto durante l'ultimo anno, organizzando insieme mostre, workshop e corsi di formazione. I partecipanti e i designer con cui ho parlato sono stati profondamente ispirati dal ricco patrimonio, dalla cultura e dalla storia dell'Italia, che hanno saputo fondere con il design moderno e la tecnologia. D'altro canto, la nostra disciplina interculturale e gli scambi intersettoriali a Hong Kong, il dinamismo e l'imprenditorialità hanno ispirato anche la nostra delegazione italiana. Nel complesso, è stata un'esperienza estremamente fruttuosa e gratificante per entrambe le parti."

