Oltre la perfezione: gli elettrodomestici ultra-premium di LG SIGNATURE ridefiniscono il significato di qualità

Le migliori tecnologie, materiali premium e l'artigianalità portano i prodotti LG SIGNATURE a un livello qualitativo superiore

SEOUL, Corea del Sud, 11 settembre, 2019 /PRNewswire/ -- Tutti i prodotti LG SIGNATURE sono espressione di una ricercata attenzione per offrire l'eccellenza e un livello di cura verso il minimo dettaglio. Sinonimo della più alta qualità, di tecnologie all'avanguardia e di stile incomparabile, la gamma LG SIGNATURE si fonda sull'abilità e sull'impegno di ingegneri e designer che si sono dedicati alla ricerca della perfezione. I consumatori più esigenti in tutto il mondo apprezzano i prodotti innovativi di gamma alta LG SIGNATURE per la loro eleganza, esclusività e affidabilità.

Prova qui il nuovo Multicanale interattivo per i comunicati stampa: https://www.multivu.com/players/English/8601051-lg-signature-premium-appliances/

La tecnologia in costante evoluzione si fonde con il design del più alto standard

LG SIGNATURE con il suo approccio "senza compromessi" nella progettazione del prodotto, vuole cogliere l'essenza di ogni singolo prodotto che produce. L'esempio più evidente lo si trova nei televisori che offrono un'estetica ultra-elegante supportata da tecnologie display all'avanguardia. Dalla serie G, con i suoi sottili pannelli in vetro temperato che sembrano fluttuare nell'aria, alla serie W dal design ultrasottile a filo parete (profondo solo 3.85 millimetri), al primo TV arrotolabile al mondo e al TV OLED 8K 88": LG SIGNATURE ha aperto una nuova strada e ridefinito il concetto di televisore.

A testimonianza della leadership tecnologica di LG, LG SIGNATURE OLED TV 8K vanta un grande schermo da 88 pollici composto da 33 milioni di pixel auto-illuminanti e utilizza nuove esclusive tecnologie che garantiscono immagini straordinariamente realistiche. Utilizzando il processore LG intelligente di seconda generazione α (Alpha) 9 Gen 2 e l'algoritmo di deep learning, il TV produce immagini estremamente nitide e definite.

The Art of Essence e la purezza della visione di LG SIGNATURE sono visibili anche nel suo più recente frigorifero. Disegnato per offrire l'eccellenza: le variazioni della temperatura vengono ridotte al minimo grazie alla funzione InstaView Door-in-DoorTM che riduce la necessità di aprire la porta del frigorifero, permettendo quindi agli alimenti di conservarsi più a lungo. Secondo una ricerca condotta da LG sulle abitudini dei consumatori negli Stati Uniti, infatti, una famiglia di quattro persone apre la porta del frigorifero circa 66 volte al giorno – 32 di queste senza un motivo specifico – causando una significativa dispersione di aria fredda. Questa caratteristica innovativa riduce la necessità di aprire lo sportello e mantiene l'aria fresca all'interno; l'elegante pannello in vetro a specchio sulla parte frontale del frigorifero diventa trasparente con due semplici tocchi, permettendo di guardare cosa c'è all'interno.

Per offrire le migliori prestazioni e un design minimal, la lavatrice LG SIGNATURE è nata dagli sforzi di esperti ingegneri per dare le migliori performance tecnologiche senza sacrificare il design. La lavatrice ha uno sportello in vetro nero temperato, posizionato con un angolo di 17 gradi per la massima praticità e l'immediata leggibilità del pannello comandi. L'ergonomia dell'oblò è il risultato di oltre un anno di lavoro e prove complesse per raggiungere l'ideale equilibrio tra perfezione estetica e trionfo tecnologico.

Materiali senza tempo per una finitura premium e una durata senza eguali

LG SIGNATURE non rinuncia all'uso di materiali di alta qualità. La lavatrice LG SIGNATURE ha un rivestimento in smalto porcellanato con particelle di vernice che rendono il prodotto resistente agli agenti corrosivi e ai graffi. Per una durata ancora maggiore, il rivestimento in smalto porcellanato viene applicato a circa 700 gradi Celsius, circa quattro volte superiore alla temperatura alla quale viene fatto un rivestimento tradizionale in smalto porcellanato.

Similmente, il frigorifero LG SIGNATURE ha un corpo costruito in acciaio inossidabile di tipo 304, che – per la sua resilienza – viene spesso utilizzato negli utensili da cucina di fascia alta. Mai fuori moda, l'acciaio inossidabile 304 è resistente agli agenti corrosivi e la sua lucentezza metallica è ulteriormente protetta da un rivestimento anti-impronta.

Inoltre, in tutti i componenti dell'LG SIGNATURE OLED TV 8K, sono stati utilizzati i materiali migliori per alzare ulteriormente il livello qualitativo. Il suo supporto in alluminio ha un sottile riflesso metallico, mentre la copertura sul retro dello schermo offre compattezza e una finitura ultra lucida nera come quella di un pianoforte.

I prodotti sono realizzati con cura e precisione nel rispetto della vera tradizione artigianale

A differenza della maggior parte dei prodotti industriali, gli elettrodomestici LG SIGNATURE vengono creati in serie limitate in quanto è necessario più tempo per la ricerca della perfezione. Mentre la produzione media di lavatrici si attesta intorno alle 1.000 unità al giorno, LG SIGNATURE si attesta sulle 25 unità al giorno. I Frigoriferi LG SIGNATURE sono inoltre fabbricati su una linea di produzione separata a una velocità di 25 unità al giorno per garantire la qualità superiore richiesta dal marchio e le aspettative dei suoi clienti più fedeli.

Progettato con precisione, ogni singolo prodotto LG SIGNATURE deve soddisfare severi standard interni ed è sottoposto a un rigoroso processo di valutazione con una vasta gamma di test: LG SIGNATURE viene infatti misurata sulla base di ulteriori 61 criteri di prova ed è soggetta ad un'ispezione molto approfondita.

A seguito di un attento esame di ciascun componente, vengono condotti ampi test di qualità su tutti i prodotti premium LG SIGNATURE. Sono necessarie 168 ore affinché un televisore LG SIGNATURE passi attraverso l'Aging Test completo del marchio, una parte indispensabile del controllo qualità (Quality Assurance) durante il quale ogni unità deve superare tutta una serie di test, tra cui l'extended screen play test, verificando il corretto funzionamento dello schermo tramite l'accensione e lo spegnimento ripetuto, e il channel control per garantire prestazioni e durata. Ulteriori valutazioni vengono eseguite in una fase successiva, in cui ogni nuovo televisore viene messo sotto condizioni simulate di visione come ulteriore garanzia di qualità. Solo i prodotti in grado di soddisfare gli elevati standard di eccellenza, vengono destinati alla distribuzione e alla vendita.

Con prodotti esclusivi di altissima qualità, LG SIGNATURE continua a soddisfare consumatori che sono in cerca delle migliori soluzioni ultra-premium per uno stile di vita luxury. LG SIGNATURE è il marchio in cui Art Inspires Technology, Technology Completes Art, e la parola "compromesso" non viene mai utilizzata.

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE è il primo marchio ultra-premium che abbraccia diverse categorie di prodotto di LG Electronics, innovatore mondiale. Per i consumatori più esigenti, LG SIGNATURE è stato progettato per offrire un'esperienza di vita all'avanguardia, pura, sofisticata e lussuosa. Combinando il meglio di tutto ciò che LG offre, i prodotti distintivi di LG SIGNATURE sono stati progettati pensando alla loro vera essenza - semplificati per concentrarsi sulla funzione essenziale di ogni prodotto, pur mantenendo il design moderno e caratteristico di LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

Related Links

https://www.LGSIGNATURE.com



SOURCE LG SIGNATURE