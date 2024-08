Omio e Ryanair annunciano una partnership chiave nell'ambito dell'espansione dell'offerta di soluzioni di viaggio sulla piattaforma Omio

La piattaforma di soluzioni di trasporto globali Omio integra la sua offerta con i voli Ryanair, in aggiunta ai treni, autobus e traghetti

Omio collabora con Ryanair con l'obiettivo di offrire ai viaggiatori l'opportunità di prenotare voli in modo semplice e intuitivo direttamente dall'app Omio

Questo accordo rafforza il posizionamento di Omio in qualità di piattaforma di servizi di viaggio leader in Europa e non solo

BERLINO, 14 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, aerei, autobus e traghetti leader a livello globale, e Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Europa, oggi annunciano la loro partnership. Grazie a questa collaborazione Omio può mettere a disposizione dei propri clienti anche i voli low cost Ryanair, offrendo così più possibilità di scelta ai viaggiatori e migliorando ulteriormente l'esperienza di chi cerca qualità e convenienza.

La partnership tra Omio e Ryanair continua a ridefinire l'esperienza di viaggio, mentre la perfetta integrazione consente ai viaggiatori di cercare e prenotare facilmente voli interni e internazionali direttamente dall'app Omio.

Veronica Diquattro, Presidente B2C Europe di Omio, ha dichiarato:

"Questa è una pietra miliare nella nostra collaborazione con Ryanair. Presto i viaggiatori potranno prenotare i voli Ryanair direttamente da Omio, novità che garantisce ai clienti l'accesso a una più ampia offerta e a una maggiore possibilità di scelta. La partnership tra Ryanair e Omio combina la vasta offerta di voli Ryanair a prezzi accessibili con le numerose soluzioni di viaggio proposte da Omio, e rappresenta un ulteriore passo avanti verso il nostro obiettivo di offrire esperienze di viaggio intuitive, convenienti e multimodali ai viaggiatori di tutto il mondo."

La collaborazione con Ryanair ha lo scopo di rafforzare il posizionamento di Omio come piattaforma di trasporti terrestri e servizi multimodali leader a livello globale. Omio si distingue per il forte approccio business-to-consumer (B2C), per l'impegno a favore delle partnership dirette e dell'espansione della propria offerta e per la visione incentrata sul cliente, fattori che contribuiscono a renderla la piattaforma preferita dai viaggiatori.

Dara Brady, CMO di Ryanair, ha affermato:

"Siamo lieti di annunciare la nostra ultima partnership 'Approved OTA' con la piattaforma di trasporti globali Omio. Grazie a questo nuovo accordo, i clienti Omio potranno prenotare i voli low cost Ryanair con la garanzia di completa trasparenza dei prezzi e pieno accesso alla prenotazione. Non vediamo l'ora di lavorare con Omio e di accogliere i loro clienti a bordo della rete leader di mercato di voli Ryanair nei prossimi mesi."

L'integrazione con Ryanair rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Omio. Recentemente Omio ha ampliato la propria offerta di soluzioni di trasporto includendo FixTrain e FlixBus e ha lanciato partnership B2B per l'integrazione dell'API Omio con Iryo (Conecta) e UberX in Spagna e nel Regno Unito. Queste partnership si collocano nell'ambito dell'impegno continuo di Omio, volto a espandere la propria offerta di servizi e a fornire ai clienti una gamma sempre più ampia di soluzioni di viaggio.

Informazioni su Omio

Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, siamo la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale e supportiamo i nostri clienti nel loro desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto.

Omio collabora con oltre 1.000 fornitori di servizi di trasporto e offre la possibilità di prenotare in 21 lingue e pagare in 26 valute diverse. Negli ultimi dieci anni ha venduto oltre 33 milioni di biglietti.

Il Gruppo Omio vanta un team di oltre 300 persone provenienti da più di 50 Paesi, con uffici a Berlino, Praga, Melbourne e Londra. Insieme, lavoriamo ogni giorno per realizzare la nostra visione e aiutare i nostri clienti a vivere viaggi capaci di ispirare. Maggiori informazioni su omio.com

Informazioni su Ryanair

Ryanair Holdings plc, il più grande gruppo di compagnie aeree d'Europa, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair e Ryanair UK. Il gruppo trasporta circa 200 milioni di passeggeri all'anno, opera oltre 3.600 voli giornalieri da 95 basi, collega 235 aeroporti in 37 Paesi con una flotta di 599 aeromobili e conta ulteriori 349 Boeing 737 in corso d'ordine, grazie ai quali potrà incrementare il traffico fino a 300 milioni all'anno entro l'anno fiscale 2034. Ryanair ha un team di oltre 27.000 professionisti dell'aviazione altamente qualificati che vantano le prestazioni operative numero uno in Europa e un record di sicurezza di 39 anni leader del settore. Ryanair è una delle principali e più efficienti compagnie aeree dell'UE. Grazie alla flotta giovane e ai fattori di carico elevati, le emissioni di CO₂ di Ryanair si attestano a soli 65 grammi a passeggero/km.

