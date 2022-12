PACO RABANNE x VESTIAIRE COLLECTIVE: LUNGA VITA ALLA 1969

Vestiaire Collective e Paco Rabanne si uniscono per celebrare l'iconica borsa 1969 con una selezione speciale di seconda mano.

Con il suo design senza tempo, composto da una serie di dischi metallici, la borsa 1969 è fatta per durare per sempre.

La selezione comprende pezzi rari provenienti da collaborazioni passate, modelli vintage e d'archivio.

La collaborazione mette in luce l'importanza dell'artigianalità e l'impegno per la moda circolare di entrambi i brand.

Lancio in esclusiva su Vestiaire Collective il 1° dicembre.

PARIGI, 1 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, piattaforma leader a livello globale per la rivendita di moda di lusso di seconda mano, si è unita alla leggendaria maison di moda Paco Rabanne per realizzare una speciale selezione dedicata all'iconica borsa 1969.

La selezione comprende pezzi rari (come la ricercatissima edizione Comme des Garçons, creata nel 2019 per celebrare il 50° compleanno della borsa), modelli vintage e d'archivio. Include inoltre esemplari in varie taglie, forme e colori, perfetti anche da regalare durante le Feste.

Melissa De Araujo for Vestiaire Collective x Paco Rabanne

La collaborazione tra Vestiaire Collective e Paco Rabanne celebra l'artigianalità e la creatività, sottolineando l'impegno di entrambe le aziende per costruire un futuro più sostenibile per la moda. Paco Rabanne utilizza sempre più spesso materiali riciclati nelle sue collezioni e sta riproponendo alcuni modelli storici per promuovere un approccio più transtagionale alla moda. La maison propone anche un servizio di riparazione a vita per la borsa 1969, il che aumenta ulteriormente il suo potenziale in termini di sostenibilità. L'esperienza di Vestiaire Collective nella rivendita di moda pre-loved e vintage consente a entrambi i brand di fare un ulteriore passo avanti nella promozione della moda sostenibile e circolare, invitando i clienti di Paco Rabanne a entrare in questo mondo.

Creata all'apice dell'ossessione della moda per il "ready-made", la borsa 1969 di Paco Rabanne è iconica non solo per il suo design innovativo ed elegante, ma anche per essere l'accessorio sostenibile per eccellenza: è stata progettata e realizzata per durare per sempre. Composta interamente da una successione di dischi metallici (una caratteristica distintiva del design della maison fin dai suoi esordi), richiama un approccio ottimistico, creativo e futuristico alla moda che si ritrova ancora oggi nei progetti della maison, sotto la guida del direttore creativo Julien Dossena.

Per celebrare questa collaborazione, si terrà a Parigi una festa in occasione del lancio, durante la quale saranno esposti alcuni dei pezzi più rari. Nel corso dell'evento, un artigiano della maison creerà dal vivo una borsa 1969, utilizzando materiali riciclati. Sarà di colore arancione (la stessa tonalità del logo di Vestiaire Collective) e sarà messa in palio come pezzo unico da vincere in occasione di uno speciale evento online. Paco Rabanne offrirà anche un servizio unico di personalizzazione della borsa 1969, disponibile esclusivamente per l'occasione in uno speciale atelier presso il negozio di Rue Cambon.

La partnership con Paco Rabanne è una delle chiavi di volta della strategia di Vestiaire Collective, che prevede collaborazioni di rivendita su misura. Dai marchi di lusso ai migliori rivenditori, Vestiaire Collective sta guidando l'industria della moda a dare sempre più spazio al pre-loved. Queste collaborazioni consentono inoltre alla sua community di acquistare capi e accessori unici e di buon gusto in modo sicuro e affidabile.

Sophie Hersan, Cofondatrice e Fashion Director di Vestiaire Collective, ha dichiarato: "Grazie alla sua esperienza, Vestiaire Collective è il partner perfetto per una maison di lusso come Paco Rabanne. La borsa 1969 è un'icona della moda francese, è stata indossata da star del calibro di Brigitte Bardot e Françoise Hardy. Siamo entusiasti di portarla a un pubblico più ampio, mettendo in evidenza l'incredibile artigianalità della maison e dimostrando ancora una volta il potere della rivendita nel mantenere in vita pezzi iconici per decenni."

Nadia Dhouib, Direttore Generale di Paco Rabanne, ha dichiarato: "Abbiamo sempre conservato un forte legame con il nostro patrimonio e la nostra storia. La collaborazione con Vestiaire Collective è un modo emozionante ed efficace per incoraggiare la circolarità, soprattutto con la borsa 1969, un pezzo intramontabile, fatto per durare. Con questa selezione di borse 1969 di seconda mano, è possibile (ri)scoprire la maestria artigianale unica di Paco Rabanne. Grazie alla sua esperienza e al suo network straordinario, Vestiaire Collective è per noi il partner ideale per celebrare la circolarità."

CONTACT: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770169/Vestiaire_Collective_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959850/Vestiaire_Collective_x_Paco_Rabanne.jpg

SOURCE Vestiaire Collective