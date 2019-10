Pagantis atterra in Francia e in Italia con la sua soluzione di finanziamento per e-Commerce

Rolf Cederström, CEO e co-fondatore di Pagantis sostiene che " questo è indubbiamente un gran passo per la compagnia, siamo riusciti ad esportare la nostra vincente soluzione finanziaria dalla Spagna a nuovi e interessanti mercati in piena crescita. Ciò costituisce un chiaro vantaggio per le aziende che operano cross-border e che ora dispongono di un'unica soluzione finanziaria che gli permette di offrire un'esperienza d'acquisto uniforme e senza integrazioni aggiuntive. Nelle prossime settimane ci lanceremo nel mercato portoghese, dove mancano soluzioni di finanziamento istantanee adattate al mondo dell'e-Commerce" .

Pagantis si converte così nel primo fornitore di crediti al consumo che offre un'unica rete con un approccio multi-paese e con la possibilità di integrazione propria o attraverso altri PSP (Payment Service Providers). Pagantis –in collaborazione con Mastercard– distribuirà prossimamente la sua nuova carta di credito virtuale, che permetterà ai consumatori di finanziare i loro acquisti all'istante e in modo flessibile in qualsiasi stabilimento online e fisico.

Nuove assunzioni con riflettori internazionali

Nell'ambito di questo processo di espansione Pagantis ha integrato nuovi talenti al suo personale per consolidarsi tra i principali fintech in Europa. Federica Ronchi, nominata Country Manager di Pagantis Italia, continuerà a gestire l'introduzione di Pagantis in Italia dopo il suo percorso come Managing Director in Monclick e Head of Consumer Electronics in eBay. Per guidare l'espansione in Francia, si è unito Mohsen Dajani come Country Manager di Pagantis Francia, per la sua ampia esperienza nel settore finanziario, in particolare nell'ambito della trasformazione digitale per importanti entità bancarie. Dajani ha lavorato per Amazon Web Services e Infosys guidando importanti accordi con AXA e BNP Paribas.

Su Pagantis

Pagantis è un'entità regolata dal Banco de España, pioniera a livello nazionale in crediti istantanei al consumatore. La compagnia offre crediti al consumo per e-Commerce, con un valore differenziale nel mercato basato sull'approvazione immediata 100% online e in tempo reale mediante un innovativo algoritmo di scoring. Questo algoritmo analizza il rischio di frode e di credito, basandosi sul Big Data e in tecniche di Machine Learning, con lo scopo di assicurare il maggior numero di consensi possibile controllando sempre il rischio di insolvenza di ogni finanziamento. Pagantis ha un'ampia esperienza nel settore finanziario e dei metodi di pagamento e ha a sua disposizione oltre 100 professionisti, con uffici a Madrid, Barcellona, Parigi e Milano.

