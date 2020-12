Papalook rafforza la propria crescita aziendale in Europa con un piano di prodotti incentrato su livestreaming e servizi di videoconferenza

L'azienda presenta inoltre il suo piano di ricerca e sviluppo prodotto con particolare attenzione al miglioramento dell'esperienza dell'utente nel settore del livestreaming e delle videoconferenze. Al fine di soddisfare le esigenze dei blogger nel livestreaming e in altri scenari per le riunioni online, Papalook svilupperà ulteriormente webcam grandangolari e funzionalità di elaborazione audio intelligente oltre alle sue webcam HDR 2K e 4K.

Via via che la tecnologia video assume un'importanza maggiore nell'avvicinare persone care e colleghi secondo quella che è diventata la nuova norma, i prodotti di Papalook consentono agli utenti di inviare contenuti in streaming, studiare, incontrarsi e chattare. I prodotti esistenti dell'azienda includono una serie di telecamere con messa a fuoco fissa, nonché webcam con messa a fuoco manuale e autofocus. L'AF925, una webcam con messa a fuoco automatica alimentata da intelligenza artificiale con tracciamento facciale intelligente che consente di raggiungere l'autofocus in modo rapido e preciso, è uno dei prodotti più venduti del marchio. Permette di vivere bellissimi momenti e registrare contenuti video online. Per chi desidera trasmettere in streaming come un vero professionista, il modello PA552 di Papalook è la webcam professionale definitiva. Dotata di obiettivo con messa a fuoco fissa, la webcam offre la migliore riproduzione dell'immagine facciale e la migliore resa dei colori, oltre ad adottare una tecnologia avanzata per la riproduzione dei ritratti per uno streaming reale dal vivo.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Papalook, visitare i seguenti siti Amazon in base al Paese di appartenenza:

Regno Unito: https://www.amazon.co.uk/papalook

Germania: https://www.amazon.de/papalook

Francia: https://www.amazon.fr/papalook

Spagna: https://www.amazon.es/papalook

Italia: https://www.amazon.it/papalook

PAPALOOK crea dispositivi elettronici innovativi, tra cui webcam 720P/1080P, 4K e dotate di intelligenza artificiale. PAPALOOK offre una "migliore qualità video" alle generazioni passate, attuali e future di utenti esperti di webcam. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web all'indirizzo: www.papalook.com.

