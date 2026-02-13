Pechino mostra a Milano la doppia eredità olimpica

PECHINO, 13 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Una notizia dal China Daily:

In un clima fortemente olimpico, martedì si è tenuto a Milano il seminario Milano Cortina 2026 Legacy Coffee, che ha offerto approfondimenti sullo sviluppo sostenibile dell'eredità olimpica.

Organizzato dalla Beijing Olympic City Development Association (BODA), l'evento aveva lo scopo di condividere esperienze nell'ambito della tradizione e della trasformazione dell'eredità olimpica, promuovere lo sviluppo olimpico della Cina e migliorare la visione di Pechino come "doppia città olimpica".

Pechino è la prima città al mondo ad aver ospitato sia i Giochi Olimpici estivi che quelli invernali, ha affermato Fu Xiaohui, Vicepresidente di BODA.

L'eredità olimpica è stata integrata in ogni aspetto dello sviluppo di Pechino, diventando un motore chiave e un acceleratore della sostenibilità urbana, secondo le parole di Fu.

Liu Xinghua, Direttore del dipartimento Relazioni internazionali del Centro per lo sviluppo della città olimpica di Pechino, ha dichiarato: "Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 hanno coinvolto 346 milioni di cinesi negli sport invernali, dando impulso a questi sport e al turismo nel Paese e promuovendo lo spirito di volontariato".

"Ora, a quattro anni da Pechino 2022, tutte le sedi olimpiche sono aperte al pubblico e l'eredità dei Giochi è ancora viva per guidare il rinnovamento urbano" ha proseguito.

Durante la tavola rotonda, rappresentanti tra cui Angelita Teo, Direttrice della Fondazione Olimpica per la Cultura e il Patrimonio del CIO, e Domenico de Maio, Education and Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026, hanno condiviso le loro prospettive e prassi sulla protezione e la sostenibilità del patrimonio olimpico.

Il seminario ha incluso anche una cerimonia di passaggio di consegne che ha segnato il rinnovo della designazione di "Zona Olimpica" per il distretto di Yanqing a Pechino e la città di Zhangjiakou nella provincia di Hebei, entrambe zone di gara durante le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Dopo i Giochi, Yanqing e Zhangjiakou si sono impegnate a promuovere il settore del ghiaccio e della neve e a trasformarsi in destinazioni in grado di attrarre il turismo. Le sedi delle competizioni nelle due regioni sono ora pienamente utilizzate per eventi sportivi internazionali sul ghiaccio e attività di fitness pubbliche.

Il seminario si è tenuto presso il padiglione della China House gestito dal Comitato Olimpico Cinese, dove i visitatori possono vivere un viaggio culturale immersivo grazie a tecnologie all'avanguardia.

La China House è una tradizione avviata dal COC nel 2010 in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Vancouver, che funge da piattaforma per il dialogo culturale tra la Cina e il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902740/The_Milano_Cortina_2026_Legacy_Coffee_seminar_is_held_at_the_China_House_in_Milan_on_Feb_10.jpg