Penta Security consolida la propria presenza nel settore sanitario a Singapore grazie alla soluzione IAM (Identity and Access Management)

SINGAPORE, 25 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Penta Security, il primo fornitore sudcoreano di soluzioni IAM (identity and access management) di tipo appliance, è entrato nel mercato di Singapore dopo avere sottoscritto un contratto con un'azienda tecnologica leader del settore sanitario e specializzata nell'amministrazione dei dipendenti. Operativa in oltre 4.000 cliniche, l'azienda sanitaria ha messo a disposizione le proprie competenze per sostenere il settore tecnologico sanitario, forte di decenni di esperienza sul campo.

La soluzione IAM di Penta Security permette agli utenti di accedere con singole credenziali ID e password a tutti i sistemi software aziendali, collegati, ma indipendenti tra loro. Il servizio di autenticazione consente di usare un'unica serie di credenziali, sia per l'accesso che per l'autenticazione. Inoltre, Penta Security ISign+ offre un'avanzata soluzione MFA (Multi-Factor Authentication) dotata di funzionalità Mobile OPT (MOTP), che le organizzazioni possono implementare quando sono richiesti metodi di autenticazione OTP, PKI, QR code o biometrico, previsti in ambienti di lavoro diversi.

L'affidabilità di queste soluzioni ai tempi della pandemia è fondamentale nel garantire l'operatività aziendale, a prescindere dalle molteplici sedi lavorative. Con le richieste della cybersicurezza schizzata alle stelle in questi tempi di incertezza senza precedenti, Penta Security si aspetta di incrementare l'implementazione delle soluzioni in più settori. Penta Security ritiene che i dipendenti saranno in grado di usufruire dell'integrazione in un'unica soluzione di componenti quali server di autenticazione, database, e policy, oltre che dei vantaggi delle funzioni conformi a FIDO2.

"Implementare e organizzare un metodo di autenticazione coerente è cruciale in questo momento per la sicurezza informatica" ha dichiarato DS Kim, CSO di Penta Security. "La pandemia ha un impatto enorme sull'operatività, e riteniamo che il primo passo per proteggere le organizzazioni sia implementare affidabili misure di autenticazione per garantire la sicurezza e la protezione dei dipendenti che lavorano da remoto."

Riconosciuta da Frost & Sullivan come il miglior fornitore di cybersecurity in Asia, e leader di mercato APAC nel settore WAF, Penta Security Systems Inc. è leader nelle soluzioni e nei servizi web, IoT e di sicurezza dei dati. Con oltre ventitré anni di esperienza nella sicurezza IT. Penta Security ha rinnovato i settori tecnologici dei sistemi di rilevamento firewall senza firma, autenticazione e crittografia. L'approccio complessivo dell'azienda alla sicurezza abilita la resilienza in un'era in cui connettività e integrazione web hanno raggiunto livelli esponenziali. Per maggiori informazioni su Penta Security, visitare il sito www.pentasecurity.com. Per richieste di partenariato, inviare una e-mail a [email protected].

