Per la prima volta in tre anni, Michter's distribuisce il suo Celebration Sour Mash Whiskey

LOUISVILLE, Kentucky, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dopo una pausa di tre anni, a dicembre 2019 sarà distribuito nuovamente il Celebration Sour Mash Whiskey di Michter's. La distribuzione di quest'anno del Celebration di Michter's è una miscela di whiskey ricavata da sei botti accuratamente selezionate. "Lavorare sulla mia prima distribuzione di Celebration è stato per me uno sforzo di amore. In definitiva, ho scelto di prendere dalla nostra riserva, il whiskey da due botti di Kentucky straight bourbon e da quattro botti di Kentucky straight rye. Ogni distribuzione di Celebration è speciale e unica, e la distribuzione di quest'anno è diversa rispetto a quella del 2016, in cui il whiskey era stato scelto da tre botti di boubon e da tre botti di rye," ha affermato Dan McKee, Mastro Distillatore di Michter's.