Pie Medical Imaging annuncia la sua ultima tecnologia software per ecocardiografia, Caas Qardia 2.0.

MAASTRICHT, Paesi Bassi, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging "PMI", leader globale nell'imaging cardiaco, ha lanciato oggi CAAS Qardia 2.0, una nuova versione della sua innovativa piattaforma software per ecocardiografia. CAAS Qardia sfrutta flussi di lavoro guidati dall'intelligenza artificiale per eseguire misurazioni cliniche chiave e garantire facilità di utilizzo.

La piattaforma CAAS Qardia può essere implementata su un server ospedaliero offrendo una soluzione cosiddetta zero-footprint, con accesso da qualsiasi PC o workstation nella rete di server tramite il browser web.

The novel PMI echocardiography software platform

Grazie alla nuova versione si potrà effettuare un'analisi ecocardiografica completa e flessibile senza impegnare l'ecocardiografo. CAAS Qardia, tra l'altro, è particolarmente preciso nella visualizzazione, analisi e valutazione dello strain dei ventricoli sinistro e destro, dell'eco-stress, delle disfunzioni diastoliche e dell'analisi delle valvole (PISA).

Viene inoltre generato automaticamente un report contenente tutti i parametri clinici rilevanti per poterlo condividere con i colleghi.

La visualizzazione parziale del cuore influisce negativamente sulle misurazioni funzionali, ivi incluso lo strain miocardico. CAAS Qardia cerca di contrastare questo fenomeno, spesso inosservato, fornendo all'utente medico indici di controllo della qualità e quindi un feedback sull'adeguatezza dei dati.

Grazie alla neutralità della piattaforma rispetto alla marca dell'apparecchio ecocardiografico che ha generato le immagini, le strutture sanitarie possono utilizzare CAAS Qardia per tutte le apparecchiature ecocardiografiche anche se di marche differenti.

"Con CAAS Qardia 2.0, Pie Medical Imaging sottolinea il proprio impegno a semplificare la pratica quotidiana del cardiologo con strumenti di analisi accurati e di facile utilizzo" ha affermato Rene Guillaume, Amministratore Delegato.

CAAS Qardia è disponibile in una configurazione autonoma basata su server o classica. CAAS Qardia è approvato dalla FDA e marcato CE.

Informazioni su Pie Medical Imaging, Gruppo Esaote

Pie Medical Imaging BV, è leader mondiale nell'analisi e visualizzazione di immagini cardiovascolari; a Maastricht (Paesi Bassi), ospita le vendite globali per le linee di prodotti CAAS e 3mensio. PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare Ultrasuoni, Risonanza Magnetica dedicata e Information Technology per la sanità. Ulteriori informazioni su PMI sono disponibili su www.piemedicalimaging.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981630/Qardia_2_0.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1981628/PMI_Logo.jpg

SOURCE Pie Medical Imaging (PMI)