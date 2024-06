Pie Medical Imaging annuncia di aver completato l'arruolamento dei pazienti nello studio clinico FASTIII

MAASTRICHT, Paesi Bassi, 18 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging, leader globale nell'imaging cardiaco, annuncia di aver completato l'arruolamento dei pazienti nel FASTIII, uno studio clinico randomizzato multicentrico, che studia l'uso della riserva di flusso frazionale dei vasi basata sull'angiografia (CAAS vFFR) in pazienti sottoposti a procedure di rivascolarizzazione coronarica. La vFFR può valutare se un restringimento dell'arteria coronaria è funzionalmente significativo e può richiedere una rivascolarizzazione.

FASTIII è il più grande studio di non inferiorità in corso (che vede arruolati 2228 pazienti), nel quale una strategia guidata da vFFR derivata angiograficamente viene confrontata con una strategia guidata da FFR per guidare la rivascolarizzazione coronarica. Il risultato complessivo primario valutato è un composito di tutte le cause di morte, di qualunque infarto miocardico o qualunque rivascolarizzazione ad un anno dalla randomizzazione.

A seguito del grande impegno del ricercatore principale, il dottor Joost Daemen (cardiologo del Thoraxcenter presso l'Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Paesi Bassi), di oltre 35 centri partecipanti e dell'ECRI (sponsor dello studio), si è concluso l'arruolamento dei pazienti.

"Lo studio FASTIII ha lo scopo di stabilire il ruolo della vFFR nella rivascolarizzazione coronarica in pazienti con lesioni coronariche intermedie. Un traguardo importante è stato raggiunto venerdì 31 maggio 2024, quando è stato arruolato l'ultimo paziente", ha affermato Joost Daemen, ricercatore principale dello studio. "La fase successiva consisterà in un attento follow-up di tutti i pazienti che hanno generosamente accettato di partecipare all'importante studio. Speriamo di presentare i nostri risultati entro la fine del 2025".

"PMI si impegna a fornire ai medici e ai pazienti dati coronarici a lungo termine per orientare le loro decisioni terapeutiche", ha affermato René Guillaume, amministratore delegato di Pie Medical Imaging. "I nostri precedenti studi hanno dimostrato l'accuratezza diagnostica e la riproducibilità del calcolo del vFFR". FASTIII affermerà il suo ruolo nella pratica clinica di routine.

Lo studio è finanziato da borse di ricerca di Pie Medical Imaging (Maastricht, Paesi Bassi) e Siemens Healthineers (Erlangen, Germania). Lo studio è sponsorizzato dall'ECRI (Istituto Europeo di Ricerca Cardiovascolare, Rotterdam-Paesi Bassi). Cardialysis (Rotterdam, Paesi Bassi) è responsabile dei servizi di sperimentazione, inclusa la gestione degli studi e le attività del Core Laboratory.

Informazioni su Pie Medical Imaging, Gruppo Esaote

Pie Medical Imaging BV, è leader mondiale nell'analisi e visualizzazione di immagini cardiovascolari; a Maastricht (Paesi Bassi), ospita le vendite globali per le linee di prodotti CAAS e 3mensio.

PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare Ultrasuoni, Risonanza Magnetica dedicata e Information Technology per la sanità. Ulteriori informazioni su PMI sono disponibili su www.piemedicalimaging.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438118/CAAS_vFFR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2438117/PMI_logo.jpg