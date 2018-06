Pied à Terre celebra il lancio mondiale della sua nuova piattaforma rivoluzionaria di home sharing

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui:

L'evento ha ospitato due oratrici straordinarie: Ami Vitale, famosa fotografa del National Geographic e Ambasciatrice Nikon, e Céline Cousteau, esploratrice, filmmaker, imprenditrice filantropa e nipote del leggendario Jacques Yves Cousteau.

Si è discusso in merito al senso di responsabilità sociale dell'azienda con l'unica missione di creare una potente community internazionale di "host" e viaggiatori. Una community che, come ambasciatrici e cittadine del mondo, aiuti a promuovere l'impegno di Pied à Terre di creare un mondo migliore attraverso la tolleranza, l'arte, l'umanità ed i valori di ecologia e interculturalità.

La cerimonia per la consegna del primo premio del concorso di fotografia internazionale "The World We Live In," (Il mondo che abitiamo), sponsorizzata da Pied à Terre, è stata presentata da Vitale. L'ambito primo premio è stato assegnato a Fabiola Cano della Costa Rica. La sua inquietante foto di un campo di rifugiati in Grecia, coglie la solitudine e la tristezza delle persone obbligate a fuggire dagli orrori della guerra in Siria.

Per concludere l'evento, il Direttore generale e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francisco de Paula León, ha personalmente ringraziato i partecipanti internazionali alla cerimonia e discusso la proiezione positiva dell'azienda per i prossimi 12 mesi e il suo obiettivo di raggiungere 21 paesi. Ha inoltre posto un accento particolare sulla promessa di Pied à Terre di investire una percentuale di tutti i futuri guadagni per la promozione di iniziative ecologiche e culturali di tutto il mondo. Una promessa in linea con lo spirito dell'azienda.

Chi fosse interessato a prenotare, può visitare il sito di Pied à Terre https://www.piedaterre.world/ per scegliere una destinazione e mettersi in contatto con un "host".

Per maggiori informazioni sulle destinazioni, sulla filosofia dell'azienda e su come diventare un "host", visitate il sito e iscrivetevi alla mailing list per ricevere offerte esclusive e segui Pied à Terre su Instagram e facebook.

Informazioni su Pied à Terre

Pied à Terre è una community internazionale con all'interno una piattaforma di prenotazione mirata a sottolineare la cultura, l'arte, la gastronomia locale, la diversità e la cura dell'ambiente offrendo allo stesso tempo esperienze di viaggio in tutto il mondo. Il nostro obiettivo principale è quello di creare una relazione unica tra gli "host" e i viaggiatori che possa arricchire entrambi e che vada aldilà della semplice esperienza di offrire un alloggio.

