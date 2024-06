Pierre Fabre Laboratories annunciano il deposito IND di PFL-002/VERT-002, un potenziale trattamento per i pazienti affetti da tumori solidi, tra cui il carcinoma polmonare non a piccole cellule con alterazioni MET

CASTRES, Francia, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories hanno annunciato oggi la presentazione di una domanda di sperimentazione di un nuovo farmaco ("IND") alla Food and Drug Administration statunitense ("FDA") per avviare uno studio clinico di Fase I/II first-in-human (FIH) con PFL-002/VERT-002 per i tumori solidi, tra cui il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).

Lo studio PFL-002/VERT-002 di fase I/II è uno studio internazionale multicentrico volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica (PK), la farmacodinamica (PD) e l'efficacia preliminare di PFL-002/VERT-002 in pazienti affetti da NSCLC con alterazioni MET, comprese quelle acquisite come meccanismo di resistenza ad altri trattamenti. La FDA esaminerà la domanda e ne determinerà l'accettabilità.

"Siamo impazienti di iniziare la prima sperimentazione sull'uomo di PFL-002/VERT-002 nel corso di quest'anno. Crediamo fermamente che questo nuovo farmaco sia molto promettente, in quanto nuova opzione terapeutica con un meccanismo d'azione differenziato, per i pazienti affetti da tumori solidi con alterazione di MET, tra cui il NSCLC", ha dichiarato Francesco Hofmann, Responsabile Ricerca e Sviluppo per il settore Medical Care di Pierre Fabre Laboratories.

Informazioni su PFL-002/VERT-002

PFL-002/VERT-002 è un anticorpo monoclonale sviluppato da Vertical Bio, il quale offre un meccanismo d'azione unico e differenziante, agendo come degradatore di c-MET, un noto driver di malattia nei pazienti con tumori solidi, compreso il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) che presenta mutazioni o amplificazione di MET. L'anticorpo è stato ottimizzato a livello preclinico da Vertical Bio, che è stata acquisita da Pierre Fabre Laboratories.

Pierre Fabre Laboratories stanno portando avanti lo sviluppo clinico di PFL-002/VERT-002 e sperano di coinvolgere un primo paziente nello studio FIH entro la fine del 2024.

Informazioni sulla pipeline e sul portafoglio di ricerca e sviluppo di Pierre Fabre

I Laboratoires Pierre Fabre hanno ampliato i propri sforzi nel campo dell'oncologia di precisione aggiungendo diverse attività alla propria pipeline di ricerca e sviluppo. In collaborazione con Scorpion Therapeutics, PFL-241/STX-241 e PFL-721/STX-721, due inibitori EGFR mutante-selettivi, saranno sviluppati per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) causato da EGFR. Grazie all'acquisizione di Vertical Bio, PFL-002/VERT-002 sarà sottoposto a test clinici nei tumori solidi guidati da alterazioni genetiche MET. Più recentemente, l'inibitore pan-RAF exarafenib è stato acquisito da Kinnate Biopharma con l'obiettivo di ampliare le opzioni terapeutiche mirate per i tumori solidi RAS/RAF. Queste nuove aggiunte al suo portafoglio di sviluppo clinico completano l'attuale portafoglio di oncologia di precisione di Pierre Fabre Laboratories, che ha come obiettivo BRAF, MEK e HER2, rispettivamente con encorafenib, binimetinib e neratinib.

