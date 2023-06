Piramal Critical Care nomina Jeffrey Hampton Presidente e Chief Operating Officer

Oltre tre decenni di esperienza che spazia da vendite, marketing, regolamentazione e competenze operative

MUMBAI, India, 7 giugno 2023 /PRNewswire/ -- La divisione Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPPharma) (BSE: 543635) di Piramal Critical Care (PCC), produttore di Inhaled Anesthetics e protagonista globale nel settore dei farmaci generici ospedalieri, ha annunciato oggi la nomina di Jeffrey Hampton come Presidente e Chief Operating Officer (COO). Nel suo nuovo ruolo, Hampton avrà sede negli Stati Uniti.

Jeffrey Hampton, President & Chief Operating Officer, Piramal Critical Care Peter DeYoung, CEO, Global Pharma, Piramal Pharma Limited

Ha ricevuto un Bachelor of Science in Marketing presso l'Università della Florida, Hampton si unisce a PCC da Accord Healthcare, dove è stato Presidente e responsabile dell'accelerazione della strategia di crescita dell'azienda. In precedenza è stato Vice presidente Senior e direttore generale di Apotex per le regioni degli Stati Uniti e dell'America Latina. In Apotex, Hampton ha ristrutturato il team commerciale statunitense per massimizzare l'efficienza e le procedure stabilite per identificare e attuare pratiche di gestione del ciclo di vita atte a migliorare la redditività e la penetrazione del mercato. La sua carriera, fino a oggi, copre oltre tre decenni nei settori vendite e marketing, regolamentazione, operazioni commerciali, strategia di vendita, distribuzione e sviluppo aziendale.

Ajay Hampton ha inoltre collaborato con diverse aziende farmaceutiche leader, tra cui Osmotica Pharmaceuticals, Dabur Pharma e IVAX Pharmaceuticals.

Peter DeYoung, CEO, Global Pharma, Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Do il benvenuto a Jeff in Piramal Critical Care e gli auguro tutto il successo nel suo nuovo ruolo. La sua esperienza nei settori delle vendite e del marketing ci aiuterà a sviluppare strategie operative globali più solide e a lungo termine per ottenere una crescita redditizia. La sua esperienza in tutte le funzioni è di buon auspicio per l'azienda, mentre ci prefiggiamo di rafforzare ulteriormente la posizione di PCC come attore globale leader nel settore dei farmaci generici ospedalieri complessi. Jeff è stato anche associato a importanti aziende farmaceutiche e ha una grande esperienza nella creazione di una cultura incentrata sul paziente e sul cliente, che si allinea ai nostri valori fondamentali".

Parlando in occasione dell'ingresso in PCC, Hampton ha dichiarato: "È davvero un onore entrare a far parte di un'azienda globale così dinamica e orientata alla crescita come Piramal Critical Care. Non vedo l'ora di guidare le strategie di crescita di PCC per espandere la nostra presenza".

Informazioni su Piramal Critical Care:

Piramal Critical Care (PCC) è un'azienda globale nel settore anestesiologico, della terapia del dolore e intratecale. PCC mantiene un'ampia presenza in oltre 100 Paesi, inclusi gli Stati Uniti e i mercati europei. Il nostro portafoglio di prodotti include anestetici per inalazione, farmaci iniettabili per il dolore e l'anestesia, terapia intratecale e altri iniettabili. Piramal Critical Care ha capacità di produzione e sviluppo di processi con stabilimenti di produzione in Betlemme, PA, Stati Uniti e Digwal, Telangana, India, ispezionati dalla FDA statunitense, da UK MHRA e da altre autorità di regolamentazione, e collabora con le principali organizzazioni di sviluppo e produzione farmaceutica in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramalcriticalcare.com

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e l'attività India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Allergan India Private Limited, è una joint venture con AbbVie Inc. ed è emersa come uno dei leader di mercato nel settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL ha un investimento di minoranza in Yapan Bio Private Limited. Nell'ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento strategico per la crescita del 20% dal Carlyle Group.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.piramal.com/pharma/, Facebook, Twitter, LinkedIn

Esclusione di responsabilità:

Piramal Pharma Limited sta proponendo, subordinatamente alle leggi applicabili, al ricevimento delle approvazioni richieste, alle condizioni di mercato e ad altre considerazioni, un'emissione di azioni in opzione nel prossimo futuro e ha depositato una bozza di lettera di offerta presso il Securities and Exchange Board of India.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2094143/Peter_DeYoung_Piramal.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2094144/Jeffrey_Hampton.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2094149/Piramal_Critical_Care_Logo.jpg

